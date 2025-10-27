China insiste en cambiar la sucesión del Dalai Lama

VIVA – En julio de 2025, en la ciudad montañosa de Dharamsala, al norte de la India, el corazón del gobierno. Tíbet en el exilio, miles derramaron lágrimas de alegría. Vinieron de todo el mundo para celebrar el 90 cumpleaños de Tenzin Gyatso. Dalai Lama el-14.

En medio de cánticos de oraciones y banderas de oración ondeando en el aire del Himalaya, el Dalai Lama enfatizó que, cuando llegue el momento, comenzará la búsqueda de su sucesor reencarnado, asegurando la continuidad de un linaje centenario.

En unas memorias publicadas unos meses antes, el Dalai Lama también subrayaba que este proceso debía tener lugar en el «mundo libre», fuera del alcance Porcelana. Sin embargo, Beijing tiene una visión diferente. Para el Partido Comunista Chino (PKT), el renacimiento del Dalai Lama fuera de su control es una afrenta a la soberanía de China.

90 aniversario del Dalái Lama

Desde 2007, el partido gobernante de Beijing ha estado intentando reescribir las leyes espirituales: quién puede reencarnarse, dónde y con la bendición de quién. Se establecieron como los únicos árbitros de la reencarnación, como si la ilustración estuviera ahora sujeta al sello oficial del Estado.

Beijing no se rendirá tras la muerte del Dalai Lama. Sus esfuerzos por controlar la selección de su sucesor –y la posibilidad de sucederlo– siguen siendo una afrenta constante a la identidad tibetana con importantes implicaciones geopolíticas.

La autoridad espiritual del Dalai Lama se extiende más allá del Tíbet hacia las naciones Buda como Mongolia y Nepal, donde el PCC ha reclamado territorio durante mucho tiempo. Sin embargo, las implicaciones son mucho más profundas.

Los continuos esfuerzos del PCC por nombrar al próximo Dalai Lama representan un profundo cambio filosófico, lo que sugiere que lo sagrado puede reinterpretarse como una cuestión de autoría estatal. Esto no fue sólo una afirmación de control sobre el pueblo tibetano; Este fue un intento de rediseñar la trascendencia misma, sin precedentes incluso en la historia de los partidos comunistas.

Aura para Lama

En el budismo tibetano, los Dalai Lamas son considerados la reencarnación de Avalokiteshvara, el Bodhisattva de la Compasión y el santo patrón del Tíbet. Como seres iluminados, eligieron conscientemente renacer para servir a la humanidad, y cada uno llevaba la huella espiritual de sus predecesores.