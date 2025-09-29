China expresa dolor por Tamil Nadu Stampede en el evento del actor Vijay







China expresó el lunes «profundas condolencias» y simpatizó con las familias de los asesinados en una estampida en la manifestación de actores-político Vijay en Vijay en Tamil Nadu Karur Town.

Cuarenta y una personas murieron y docenas heridas en la estampida el sábado.

«Expresamos nuestras profundas condolencias por las víctimas, y nuestro corazón está con sus familias y a las que están heridas», dijo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Guo Jiakun, a una conferencia de medios aquí mientras respondía a una pregunta.

Dijo que el Embajada en India expresó su simpatía y condolencias.

No hubo informes de muertes o lesiones a ningún ciudadano chino en el incidente, dijo.

