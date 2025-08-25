VIVA – Dependencia del Partido Comunista Porcelana (PKT) en control digital y la manipulación de datos ahora se ha convertido en un instrumento de opresión transnacional. Su alcance ya no está limitado en el país, sino que se extiende a la comunidad y los críticos de la diáspora en varias partes del mundo.

Inicialmente, la recopilación de datos del gobierno chino solo atacó a sus propios ciudadanos. Pero con el tiempo, el sistema se convirtió en una red supervisión Global: disidentes intimidantes, silenciando las críticas, para presionar a la sociedad a través de tecnología.

Los expertos se refieren a este fenómeno como una forma de «opresión ilimitada», un planeado no solo para manejar a las personas en el país, sino también forzar el cumplimiento no solo en el país, sino también en todo el mundo.

Arquitectura de control digital

Chen Ende, un ex trabajador de tecnología chino que ahora vive en los Estados Unidos, ofrece una visión rara del trabajo interno de este equipo.

Chen tuvo una carrera y trabajó en varios proyectos importantes en la tecnología Alibaba Cainiao y la tecnología Tianque, que lo introdujo en la gran cantidad de datos de usuarios recopilados y manipulados sistemáticamente.

En Cainiao, la división de logística de Alibaba, Chen fue asignado para recopilar información del usuario, incluidos registros de compra, direcciones, números de teléfono y detalles del destinatario, y vendiendo los datos a las compañías de entrega expresas.

Lo más sorprendente no es la colección en sí, sino el hecho de que la autoridad PKT puede acceder fácilmente a toda esta información a través del comité del partido integrado en empresas privadas.

Este acuerdo, donde el negocio se disfrazó de una entidad independiente al tiempo que responde directamente la dirección del PCCh y hace que cada gran empresa de tecnología china sea una extensión del estado.

No hay límite entre las operaciones de la compañía y el control estatal. Los datos, tanto de las transacciones de comercio electrónico como de plataforma digital, finalmente se filtran en la máquina PKT.

Mientras trabajaba en Tianque Technology en 2019, Chen también vio de primera mano el desarrollo de la infraestructura digital para el sistema de gestión de redes en Zhejiang. La tecnología es capaz de marcar el «comportamiento inusual» en tiempo real, y hace que los algoritmos tecnológicos sean un medio de aplicación política.

Chen señaló que los disidentes, los críticos y cualquier persona que se desvió del patrón aprobado pronto sería rastreado; era evidente que el partido de supervisión del partido no dependía del trabajo humano, sino en el sistema nervioso digital que había construido con dificultad.

Pandemi Covid-19: Prueba de control de datos

El período de la pandemia es un punto brillante sobre cómo el PCCh usa datos para controlar la población. Chen y su equipo estuvieron involucrados en el Sistema de Salud de Código de Salud de Alibaba que regula la movilidad de los residentes a través del código Color QR.

Aunque se comercializa como un paso de salud pública, el sistema está lleno de manipulación. Chen y sus colegas ven una diferencia sorprendente entre los datos de infección y los números reales lanzados al público.

Las acciones del PCCh que no informan casos y la muerte no son solo errores burocráticos, sino elecciones políticas intencionales, que ocultan la cantidad de desastre al tiempo que endurecen el control social.

El sistema de código de salud cambia efectivamente la vida diaria en una serie de permisos algorítmicos. Las personas no están encerradas por barricadas policiales, sino por el color del código QR. El verde significa libertad de movimiento, amarillo o rojo significa confinado.

Chen recuerda cómo la política causó directamente la tragedia: la población de la atención médica de hambre fue rechazada y la muerte aumentó, no por el virus, sino por el sistema que se usó como arma para luchar contra su propia gente.

Datos falsos hábitos sistémicos

Los expertos argumentan que la manipulación de datos no es una desviación, sino que es una característica central de la gobernanza del PCCh. Sun Kuo-Hsiang, profesor de la Universidad de Nanhua en Taiwán, enfatizó que la falsificación de la información de Beijing era sistémica, con un impacto que excedía los límites de China.

Las estadísticas oficiales sobre todas las cosas que van desde el crecimiento del PIB hasta la producción industrial cambian de acuerdo con las narrativas del partido, lo que hace que el mercado global opere en función de los números distorsionados.

Durante los pandemi, el fraude chino se relacionó con el número de casos en peligro las respuestas internacionales. Las consecuencias no son abstractas; El impacto se siente transversal, dañando la confianza en el sistema de información global.

Plataforma Porcelana Al igual que WeChat, QQ y Alipay juegan un papel importante en esta manipulación. El sistema de registro de su nombre real, ordenado por el régimen, garantiza que todas las actividades del usuario puedan ser rastreadas e informadas.

La Ley Nacional de Inteligencia de 2017 requiere que las empresas chinas presenten cualquier dato solicitado por las autoridades. El resultado es un país que no solo regula las plataformas, sino que también lo opera efectivamente como un medio de supervisión política.

ID digital y digital de Yuan: nueva trampa

Desde 2016, Beijing ha promovido su sistema de billetera digital; En julio de 2025, lanzó oficialmente una plataforma de identificación digital, que se integró con 67 aplicaciones, incluidos WeChat, Taobao y los servicios gubernamentales.

Chen advirtió, si este sistema se llenó, PKT ya no necesitaba represión física. Simplemente presionando el botón digital, el acceso al transporte, los servicios financieros, incluso la movilidad básica de una persona se puede revocar.

Si alguien está en la lista negra por la fiesta, el PCCh no necesita enviar a la policía; El acceso al transporte, los servicios financieros y la movilidad básica se pueden reducir instantáneamente a través de una palanca digital.

Esta convergencia financiera digital y la identidad digital crearon una trampa integral. Cada compra, movimiento y comunicación se rastrea. La infraestructura de facilidad también actúa como una arquitectura coercitiva.

Llegar a la diáspora y activistas en el extranjero

El uso de datos por parte del CPT no se limita a su territorio. Las oposiciones separadas, los activistas de los derechos humanos y la comunidad de la diáspora han informado durante mucho tiempo la intimidación y el extranjero.

El propio Chen, después de mudarse a los Estados Unidos y se unió al Partido Demócrata chino, que fue prohibido en 2023, dijo que su familia en China fue amenazada por la policía como represalia por su activismo.

Se han utilizado tácticas similares para colegas y sus familias, demuestra que la opresión no se limita a la tierra china.

Según la Organización de Defensa de la Casa Freedom con sede en Washington, PKT es los «actores más productivos» en la opresión transnacional en el mundo. El método es diverso, desde presión diplomática para cancelar la actuación de Shen Yun Performing Arts y los ataques cibernéticos contra los disidentes extranjeros.

La organización de derechos humanos salvaguardan los defensores revelaron que en 2022 una estación de policía secreta relacionada con Beijing operaba en ciudades occidentales, incluida Nueva York.

Estas publicaciones principales, que se disfrazaban de centros de servicio comunitario, tenían la tarea de intimidar a los críticos y obligaron a los disidentes a volver en silencio o regresar a la fuerza.

Plataforma digital como arma

Aplicaciones como Tiktok y WeChat absorben una gran cantidad de datos del usuario, incluidos identificadores biométricos, actividades de redes sociales y registros de comunicación.

El ex ejecutivo de telecomunicaciones de Hu Dicheng confirmó que estos datos se canalizaban de manera rutinaria a la autoridad china para monitorear a los disidentes y grupos minoritarios en el extranjero, incluidos los residentes de Uigur, el Tíbet, los practicantes de Falun Gong y los activistas demócratas.

Además, las tropas y cuentas de troll se usan automáticamente para desacreditar a los críticos y difundir narrativas falsas, y silenciar diferentes opiniones. Las campañas de acoso cibernético, la distribución de rumores y la desinformación coordinada son las principales cosas hechas por el PCCh para neutralizar la oposición en espacios digitales que no pueden ser completamente censuradas.

Máquina de opresión global eficiente

Lo que surge de la red de supervisión, manipulación e intimidación no es un esfuerzo fragmentado sino una máquina coherente. La fusión de grandes datos, el cumplimiento de la empresa y la gobernanza digital PKT crea una red de monitoreo global más avanzada y eficiente que otros regímenes autoritarios.

El objetivo es simple: diferencias de opinión silenciosas antes de que las diferencias de opinión estén enraizadas, tanto en Beijing, Nueva York como en Sydney. La dependencia del PCCh de la falsificación y la coerción muestra su profunda incredulidad.

Al controlar los datos, controla la narrativa; Al hacer dispositivos digitales como armas, él hace cumplir el cumplimiento; Al expandir la opresión en el extranjero, se aseguró de que no hubiera un crítico seguro, donde sea que estuvieran.

Cada estadística que se manipulan, cada crítica que se suprime y cada actuación de Shen Yun que se detiene es parte de un sistema más grande que prioriza la supervivencia del partido por encima de la verdad, la libertad o la dignidad humana.

Los expertos dicen que el control de los datos de PKT no es neutral. Él no es gobernanza. Él es un armamento. Y el objetivo es cualquiera que se atreva a oponerse. Esto no es solo una censura. Esta es la exportación de autoritarismo a través de la tecnología.