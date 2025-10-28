Pekín, VIVA – Porcelana ha promulgado una nueva ley que rige hombre de influencia Se requiere que las redes sociales tengan calificaciones profesionales verificadas antes de cargar contenido, informes. LIO. Esta nueva ley entra en vigor el sábado 25 de octubre de 2025.

Este reglamento fue introducido por la Administración del Ciberespacio. Porcelana (CAC) como parte de un esfuerzo más amplio para frenar desinformación atrevido.

Según las nuevas reglas, los influencers deben demostrar su experiencia mediante un título, certificación o licencia reconocida antes de discutir temas regulados, es decir, temas delicados como medicina, derecho, educación y finanzas.

Grandes plataformas como Douyin (TikTok chino), Bilibili y Weibo ahora son responsables de verificar las credenciales de los influencers y garantizar que el contenido incluya citas claras, exenciones de responsabilidad y transparencia sobre las fuentes.

El CAC establece que los creadores deben determinar cuándo su contenido se basa en estudios, informes o se dramatiza utilizando elementos generados por IA. También se requiere que las plataformas eduquen a los usuarios sobre sus responsabilidades al publicar o compartir contenido.

Creador de contenidos Ilsutrasi

Esta ley prohíbe la publicidad en línea de servicios médicos, suplementos y alimentos saludables, dirigida a promociones sutiles a menudo disfrazadas de materiales educativos. La ley también exige que las plataformas fortalezcan los mecanismos de supervisión para evitar afirmaciones falsas y consejos engañosos en áreas que pueden tener un impacto directo en el bienestar público.

La implementación de la nueva ley sigue a una serie de campañas nacionales contra la desinformación y el fraude en línea. Las autoridades chinas afirman que estas regulaciones tienen como objetivo construir un «entorno en línea limpio y confiable» donde la información pública sea precisa y se comparta de manera responsable.

Si bien la ley apunta principalmente al sector profesional, también señala la creciente atención de Beijing al papel de las personas influyentes en la formación de la opinión pública y el comportamiento del consumidor. Las plataformas que no hagan cumplir estas reglas pueden enfrentar sanciones o un escrutinio regulatorio más estricto.

Según los observadores de políticas digitales, la ley es uno de los esfuerzos más completos de China hasta la fecha para formalizar las actividades de los influencers y podría convertirse en un modelo para la futura gobernanza del contenido en línea.