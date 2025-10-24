Pekín, VIVA – Gobierno Porcelana responder firmemente a los deseos Japón bajo gobierno Primer ministro (PM) nuevo Sanae Takaichi asociado al deseo de mejorar presupuesto militar. Beijing advierte a Tokio que aprenda de la historia.

Lea también: El embajador chino responde a la deuda: Este es un gran proyecto, tomará años alcanzar el punto de equilibrio



«Con respecto al aumento del presupuesto de defensa de Japón, considerando la historia de agresión militarista de Japón, las medidas militares y de seguridad de Japón son monitoreadas de cerca por sus vecinos asiáticos y la comunidad internacional», dijo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Guo Jiakun, en una conferencia de prensa en Beijing, el jueves 23 de octubre de 2025.

Anteriormente, el recién nombrado Ministro de Asuntos Exteriores japonés, Toshimitsu Motegi, dijo que su país planea aumentar aún más su capacidad de defensa para adaptarse rápidamente a las realidades de la guerra contemporánea, como los ataques con drones y cibernéticos, así como a las crecientes tensiones en la región.

Lea también: Los automóviles fabricados en China serán más sofisticados e inteligentes





El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Guo Jiakun.

El propio Japón acaba de tener un nuevo Primer Ministro (PM), a saber, Sanae Takaichi, la primera mujer en convertirse en PM de Japón y presidenta del Partido Liberal Democrático (PLD). Se le conoce como una figura muy conservadora y nacionalista en el espectro político japonés.

Lea también: China revela asociación estratégica con la ASEAN y menciona el tren rápido Yakarta-Bandung



Según Guo Jiakun, en los últimos años Japón ha reajustado drásticamente sus políticas de seguridad, aumentando año tras año el presupuesto de defensa, aliviando las restricciones a las exportaciones de armas y buscando avances militares.

«Los países vecinos de Japón y más allá deberían cuestionar el compromiso de Japón con las políticas orientadas a la defensa y el camino hacia el desarrollo pacífico», dijo Guo Jiakun.

Guo Jiakun reveló que este año se cumple el 80º aniversario de la victoria de la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra la Agresión Japonesa y la Guerra Mundial Antifascista.

«Instamos a Japón a reflexionar profundamente sobre su historia de agresión, comprometerse con el camino del desarrollo pacífico, actuar sabiamente en los campos militar y de seguridad y evitar una mayor pérdida de confianza por parte de sus vecinos en Asia y más allá», dijo Guo Jiakun.

A diferencia de cuando Fumio Kishida y Shigeru Ishiba fueron primeros ministros de Japón, el presidente chino Xi Jinping los felicitó, pero no cuando el primer ministro Sanae Takaichi asumió el cargo.

Guo Jiakun añadió que la posición fundamental de China en las relaciones con Japón es consistente y clara. «China ha hecho arreglos apropiados de acuerdo con las prácticas diplomáticas. China y Japón son vecinos cercanos», dijo Guo Jiakun.