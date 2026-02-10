China es el país con el coeficiente intelectual más alto del mundo, ¿qué pasa con Indonesia?

Jacarta –Cociente de Inteligencia atau coeficiente intelectual Es un indicador para medir el nivel de inteligencia de una persona. Tes coeficiente intelectual diseñado para evaluar habilidades cognitivas, como habilidades para resolver problemas, pensamiento abstracto y conocimientos generales.

Recientemente ha aparecido una lista de países con el coeficiente intelectual medio más alto del mundo. Determinar el país con el coeficiente intelectual más alto no es ciertamente fácil, porque muchos factores influyen en los resultados de la comparación, uno de los cuales es el número de examinados en cada país. Debido a esto, la mayoría de las clasificaciones mundiales de coeficiente intelectual aún no son exhaustivas.

Sin embargo, este año participaron 126 países en el test de inteligencia. La clasificación se compiló basándose en datos de pruebas de coeficiente intelectual no verbales utilizando el método Matrices progresivas de Ravenque está diseñado para evaluar las habilidades cognitivas, específicamente el razonamiento abstracto y la capacidad de resolución de problemas.

Entonces, ¿cuáles son los resultados? De esta prueba se sabe Porcelana registrado como el país con el coeficiente intelectual promedio más alto del mundo. El país obtuvo una puntuación de 107,2, seguido por Corea del Sur en segundo lugar y Japón en la tercera etapa.

La siguiente es una lista de países con el coeficiente intelectual promedio más alto según los resultados de las pruebas: ..

..

1.China

China, una de las potencias económicas más grandes del mundo, ocupa el primer lugar como el país con el coeficiente intelectual promedio más alto con una puntuación de 107,19. Se considera que este logro refleja el sistema educativo implementado en el país.

2. Corea del Sur

Muchos países del este de Asia están en la lista de países con altos niveles de inteligencia, y Corea del Sur es uno de ellos. En este país se enfatiza mucho el logro de calificaciones académicas. De hecho, las puntuaciones y clasificaciones educativas suelen ser la principal consideración en el mundo laboral. Los números y las calificaciones juegan un papel importante en la evaluación de las habilidades de una persona. No es sorprendente que, con una gran presión por lograr logros, se anime constantemente a las personas a desarrollar sus habilidades. Corea del Sur ocupa el segundo lugar con un coeficiente intelectual promedio de 106,43.

Japón

Según este informe, Japón registró un coeficiente intelectual promedio de 106,40 y ocupó el tercer lugar. Varios estudios muestran que se sabe que los japoneses tienen buenas habilidades para resolver problemas, aunque estos resultados no pueden generalizarse a todos los individuos. Japón también es conocido mundialmente por sus productos electrónicos de calidad, automóviles y motocicletas respaldados por tecnología avanzada.