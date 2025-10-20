China emite alerta azul mientras el tifón Fengshen se dirige hacia las regiones del sur







El observatorio nacional de China emitió el domingo una alerta azul por tifón Fengshen, el tifón número 24 del año, se intensificó y se espera que traiga fuertes vientos y lluvias intensas a partes de las regiones del sur del país. A las 5 de la tarde del domingo, el tifón se localizaba sobre aguas frente a la costa occidental de la isla de Luzón, Filipinas, con vientos máximos de 72 kilómetros por hora cerca de su centro, según el Centro Meteorológico Nacional (CMN), informó la agencia de noticias Xinhua.

Se espera que el tifón se mueva hacia el noroeste a entre 25 y 30 kilómetros por hora mientras se intensifica gradualmente. A partir del martes, se dirigirá hacia el suroeste sobre las partes central y norte del Mar de China Meridional, en dirección a la costa central de Vietnam antes de debilitarse gradualmente, según el observatorio. Afectados por el tifón, se pronostica que los vendavales afectarán áreas que incluyen partes del este de China. Marel Estrecho de Taiwán, el Mar de China Meridional, así como las regiones costeras de Zhejiang, Fujian y Guangdong entre las 8 pm del domingo y las 8 pm del lunes, dijo el CMN.

Mientras tanto, dijo que algunas áreas de Taiwán podrían experimentar fuertes tormentas durante el mismo período. China tiene un sistema de alerta meteorológica para tifones codificado por colores de cuatro niveles: el rojo representa la advertencia más grave, seguido del naranja, el amarillo y el azul. El 10 de octubre, el Vietnam La Autoridad de Gestión de Desastres y Diques dijo que las fuertes lluvias e inundaciones provocadas por el tifón Matmo han dejado 15 personas muertas y otras ocho heridas en el norte y el centro-norte de Vietnam.

Más de 225.000 casas quedaron sumergidas y más de 1.500 más sufrieron graves daños, mientras que unas 24.000 hectáreas de arroz y otros cultivos quedaron inundadas, dijo. Casi 587.000 cabezas de ganado y aves de corral murieron o fueron arrastradas por el agua. El tifón también causó graves perturbaciones en el transporte, con 27 tramos de carretera bloqueados debido a inundaciones y deslizamientos de tierra, añadió.

Los cortes de energía afectaron a unos 181.000 hogares, mientras que las redes de telecomunicaciones en varias provincias permanecieron parcialmente interrumpidas, según la agencia. El primer ministro vietnamita, Pham Minh Chinh, ordenó a los ministerios y agencias que apoyen activamente a las autoridades locales para superar las consecuencias del tifón Matmo, informó la Agencia de Noticias de Vietnam.

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.





Fuente