China: el puente en construcción colapsa, 12 trabajadores muertos, 4 desaparecidos







Al menos 12 trabajadores de la construcción fueron asesinados después de que un cable de acero se rompió durante la construcción del puente en el noroeste Provincia de China de Qinghai. Cuatro trabajadores permanecen desaparecidos, informó Xinhua News, citando a los funcionarios de la sede del comando de emergencia que maneja el accidente.

Según lo informado por Xinhua News, el cable del puente se rompió durante una operación de tensión en el sitio de un puente en construcción en la sección Qinghai del ferrocarril Sichuan-Qinghai en la prefectura autónoma tibetana de Huangnan. La falla provocó que una costilla de arco de viga de acero de 108 metros colapsara, con 16 trabajadores presentes en el sitio en ese momento.

Las autoridades lanzaron rápidamente operaciones de rescate que involucran a 806 personal, 91 vehículos, 27 barcos, uno helicópteroy cinco robots. Seis hospitales locales han abierto canales verdes para el tratamiento médico de los lesionados.

Según lo informado por Xinhua News, los equipos de rescate continúan esfuerzos para ubicar a los desaparecidos, proporcionar asistencia médica y apoyar a las familias afectadas.

El Ministerio de Gestión de Emergencias envió un grupo de trabajo para guiar las operaciones de rescate, instando a la verificación del estado de todo el personal involucrado y la movilización de equipos especializados para rescatar a los que cayeron al río.

Las autoridades dijeron que la causa del accidente debe identificarse lo antes posible, y Medidas estrictas debe tomarse para evitar incidentes similares en el futuro.

El gobierno provincial de Qinghai ha establecido un equipo de investigación, compuesto por cuatro unidades especializadas que se centran en la coordinación, el análisis técnico, la revisión de gestión y la evaluación de rescate, informó Xinhua News.

El puente, en construcción sobre el río Amarillo, presenta un diseño de arco de armadura de acero, y se espera que su tramo principal se complete a fines de este mes.

