China Eastern Airlines reanudará los vuelos directos Delhi-Shanghai a partir del 9 de noviembre







Con el objetivo de promover el turismo y las relaciones comerciales entre India y ChinaChina Eastern Airlines anunció el jueves la reanudación de vuelos en su ruta a India. Las aerolíneas anunciaron además que los vuelos directos entre Shanghai y Delhi comenzarán a partir del 9 de noviembre.

Al iniciar un nuevo impulso para los intercambios entre pueblos y la colaboración económica y comercial entre Nueva Delhi y Beijing, la medida de las aerolíneas chinas puede ser un paso positivo para las relaciones comerciales entre India y China.

Según informó la agencia de noticias IANS, el servicio entre Nueva Delhi y China operará tres veces por semana los miércoles, sábados y domingos.

China Eastern Airlines también ha designado para esta ruta el Airbus A330-200, conocido por su capacidad de largo alcance y su confortable entorno de cabina.

China Eastern Airlines, al emitir un comunicado sobre lo mismo, dijo que «El vuelo de Delhi, MU564, partirá a las 7:55 p. m. y llegará a Shanghai a las 4:10 a. m. del día siguiente. El vuelo MU563 desde el Aeropuerto Internacional Pudong de Shanghai saldrá a las 12:50 p. m. y llegará al Aeropuerto Internacional Indira Gandhi, Delhi, a las 5:45 p. m. hora local. Los boletos para la ruta ya están disponibles para la venta», como se cita en las noticias. agencia IANS.

El Shangai y Delhi La ruta es uno de los enlaces aéreos de mayor importancia estratégica entre India y China, y conecta los principales centros económicos y culturales de ambas naciones.

La reanudación de este servicio de vuelos marca la restauración total de la red de China Eastern Airlines en la India, centrándose al mismo tiempo en el turismo.

InterGlobe Air Transport ha sido el Agente General de Ventas (GSA) exclusivo de China Eastern Airlines en India desde 2002, cuando la aerolínea se convirtió en la primera aerolínea china en ofrecer vuelos directos entre India y China, informó IANS.

La empresa gestiona ventas integrales, marketing, reservas y emisión de billetes, y soporte operativo para la aerolínea.

Según informó la agencia de noticias IANS, «InterGlobe AirTransport seguirá aprovechando su amplia red y su conocimiento del mercado de viajes de la India para garantizar el éxito sostenido de esta ruta vital», dijo la aerolínea.

Anteriormente, IndiGo también anunció vuelos directos diarios entre Nueva Delhi y Guangzhou en China a partir del 10 de noviembre. La aerolínea, al emitir un comunicado sobre lo mismo, dijo que la ruta se operará utilizando Airbus A320 de IndiGo aeronave.

IndiGo también anunció vuelos diarios entre Calcuta y Guangzhou, a partir del 26 de octubre. El anuncio se produjo después de que el Ministerio de Asuntos Exteriores confirmara que India y China reiniciarían vuelos directos entre ciudades designadas.

(Con aportes de IANS)





