China desplegará robots humanoides para patrullar fronteras en Guangxi







China UBTech Robotics ha conseguido un contrato de 37 millones de dólares para desplegar robots humanoides de grado industrial en los cruces fronterizos de Guangxi. Está previsto que las entregas comiencen en diciembre. El acuerdo se firmó con un centro de robótica en la ciudad de Fangchenggang, en la frontera con Vietnam.

El despliegue implicará Walker S2 de UBTechun modelo lanzado en julio y descrito como el primer robot humanoide del mundo capaz de reemplazar de forma autónoma su propia batería.

