





China defendió el jueves sus importaciones de petróleo de Rusia como legítimo y legal, advirtiendo a Estados Unidos que tomaría “contramedidas firmes” si impusiera sanciones unilaterales que afectaran los intereses de Beijing. El enfoque de Estados Unidos equivale a intimidación unilateral y coerción económica, que socava gravemente las reglas del comercio internacional y amenaza la seguridad y estabilidad de las cadenas industriales y de suministro globales, dijo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Lin Jian, en una conferencia de prensa aquí.

La cooperación comercial y energética normal de China con países de todo el mundo, incluida Rusia, es legítima y legal, dijo Lin, respondiendo a una pregunta sobre la afirmación del presidente estadounidense Donald Trump de que Primer Ministro Narendra Modi le ha asegurado que no comprará petróleo a Rusia, y ya era hora de que China hiciera lo mismo.

Trump dijo a los periodistas en Washington el miércoles que Estados Unidos “no estaba contento” con la compra de crudo ruso por parte de India, argumentando que tales importaciones ayudaron a financiar la guerra del presidente Vladimir Putin en Ucrania. «Modi me aseguró hoy que no comprarán petróleo a Rusia. Ese es un gran paso. Ahora tenemos que lograr que China haga lo mismo», dijo. Lin dijo que China siempre ha mantenido una postura objetiva y justa sobre la crisis de Ucrania, y que su política es abierta y honesta para que todos la vean.

«Nos oponemos firmemente a la acción de Estados Unidos de dirigir la cuestión a China, y nos oponemos firmemente a imponer sanciones unilaterales ilegales y jurisdicción de largo alcance a China. Si los derechos e intereses legítimos de China se ven perjudicados, tomaremos contramedidas firmes para salvaguardar nuestra soberanía, desarrollo e intereses de seguridad», dijo Lin. India es el segundo mayor comprador de combustibles fósiles rusos, detrás de Porcelana.

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.





Fuente