China da la bienvenida al plan de paz de Donald Trump para poner fin a la guerra en Gaza







China expresó el martes su apoyo a El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, Planifique terminar la guerra en Gaza, que incluye un cese inmediato de las hostilidades y el lanzamiento de 20 rehenes israelíes vivos en poder de Hamas.

«China da la bienvenida y apoya todos los esfuerzos propicios para aliviar las tensiones entre Palestina e Israel», dijo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Guo Jiakun, durante una sesión informativa de los medios en respuesta a consultas sobre el nuevo plan de 20 puntos.

China pide a todas las partes relevantes que implementen sinceramente las resoluciones de la ONU relevantes, logren un alto el fuego inmediato e integral en Gaza, liberen a todos los detenidos y alivien urgentemente el crisis humanitaria localEl portavoz agregó.

Al comentar sobre el acuerdo de Trump, Liu Zhongmin, profesor en el Instituto de Estudios de Medio Oriente de la Universidad de Estudios Internacionales de Shanghai, dijo el martes los Times Globales estatales de China que el plan de paz de 20 puntos de la administración Trump es un marco integral desarrollado a través de negociaciones y compromisos a medida que la guerra de Gaza se acerca a su fin.

Liu señaló que el plan está diseñado para evitar que el conflicto prolongue y equilibre los objetivos de Israel con elementos del plan de desarrollo anterior de Trump para la reconstrucción de Gaza.

El profesor explicó que el plan aborda en gran medida Objetivos de IsraelIncluyendo el lanzamiento de rehenes, el desarme de Hamas y la desmilitarización de Gaza, aunque Israel todavía busca la eliminación total de Hamas.

Con respecto a la futura estructura política de Gaza, Liu dijo que el órgano de gobierno propuesto en el plan estadounidense se asemeja a la administración de estilo colonial establecida por Gran Bretaña durante su mandato de Palestina. Señaló que este marco podría dejar a Gaza relativamente aislada por algún tiempo.

El plan también ha recibido una respuesta positiva de los países del Golfo.

En su plan de paz de 20 puntos publicado el lunes, la Casa Blanca dijo que Estados Unidos establecería un diálogo entre Israel y Palestina, y que dentro de las 72 horas de la aceptación de Israel, todos los cautivos israelíes serían liberados.

Si se implementa, la propuesta comenzaría con un cese inmediato de las operaciones militares. También estipula que las «líneas de batalla» existentes se congelarían en su lugar hasta que se cumplan las condiciones para una retirada en fase. Según el plan, Hamas Según la BBC.

Además, el plan estipula que una vez que ambas partes acepten la propuesta, «la ayuda completa se enviará inmediatamente a la Franja de Gaza».

Estados Unidos también describe un plan para la futura gobernanza de Gaza, proponiendo un «comité palestino tecnocrático y apolítico» para gobernar temporalmente el área, con la supervisión de un nuevo organismo de transición internacional llamado la Junta de Paz, dirigido por Trump.

Ex primer ministro británico Tony Blair Será parte del órgano de gobierno junto con otros líderes «que se anunciarán». Blair calificó el plan como «audaz e inteligente», según el informe de la BBC.

Ex primer ministro británico Tony Blair Será parte del órgano de gobierno junto con otros líderes «que se anunciarán». Blair calificó el plan como «audaz e inteligente», según el informe de la BBC.





