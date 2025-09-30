China crea un campo magnético 700k veces más fuerte que la de la Tierra

Los investigadores chinos han alcanzado un nuevo hito en tecnología superconductora. El domingo, anunciaron la generación exitosa de un campo magnético constante de 351,000 Gauss utilizando un imán totalmente superconductor. Esto rompe el récord mundial anterior de 323,500 Gauss.
A comparación, Tierra en sí mismo actúa como un imán gigante, pero genera un campo geomagnético de solo aproximadamente 0.5 Gauss. Eso significa que el campo recién logrado es más de 700,000 veces más fuerte que el campo magnético natural de la Tierra.
Este desarrollo ayudará a acelerar la comercialización de instrumentos científicos superconductores avanzados. Un ejemplo clave son los espectrómetros de resonancia magnética nuclear, ampliamente utilizados en campos como imágenes médicas y análisis químicos. Más allá de eso, el imán ofrece soporte técnico crucial para varias áreas de vanguardia como sistemas de imán de fusión, propulsión electromagnética espacial, calentamiento de inducción superconductor y levitación magnética.
