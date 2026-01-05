China condena la captura de Maduro por parte de Estados Unidos y advierte contra el «bullying unilateral»







China ha condenado enérgicamente el Captura de Estados Unidos (EE.UU.) del depuesto líder venezolano Nicolás Maduro y su esposa, advirtiendo contra la coerción unilateral y enfatizando que ninguna nación tiene el derecho de actuar como “policía” o “juez internacional” del mundo en medio de una creciente volatilidad global, informó la agencia de noticias ANI.

“China siempre se opone al uso o amenaza de la fuerza, así como a cualquier imposición de la voluntad de un país sobre otro”, dijo el domingo el Ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, durante la Séptima Ronda del Diálogo Estratégico de Ministros de Asuntos Exteriores China-Pakistán con su homólogo paquistaní, Mohammad Ishaq Dar, en Beijing.

Wang señaló que la situación internacional actual es “más volátil y entrelazada”, y agregó que “la intimidación unilateral [is] volviéndose cada vez más grave”.

“El repentino cambio de situación en Venezuela ha llamado mucho la atención de la comunidad internacional”, dijo, y agregó: “Nunca creemos que ningún país pueda desempeñar el papel de policía mundial, ni estamos de acuerdo en que ningún país pueda pretender ser un juez internacional”.

Wang enfatizó que la soberanía y la seguridad de todas las naciones deben estar plenamente protegidas por el derecho internacional, informó ANI.

Afirmó además que China sigue comprometida a trabajar con la comunidad internacional, incluido Pakistán, para defender la Carta de las Naciones Unidas, mantener las normas internacionales fundamentales, respetar la soberanía de todas las naciones y salvaguardar la paz y el desarrollo globales.

Wang también reiteró la visión de China de promover una “comunidad con un futuro compartido para la humanidad”, subrayando el diálogo, la cooperación y la adhesión al derecho internacional como esenciales para resolver los desafíos globales, informó ANI.

Maduro Fue capturado por las fuerzas estadounidenses durante una operación militar el sábado y actualmente se encuentra bajo custodia estadounidense. Delcy Rodríguez asumió el papel de presidenta interina de Venezuela el domingo por la noche.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una dura advertencia a Rodríguez, afirmando que debe brindarle a Estados Unidos “acceso total” o enfrentar consecuencias “probablemente peores que las de Maduro”. En declaraciones a los periodistas a bordo del Air Force One, Trump dijo que Estados Unidos necesita acceso total a los recursos de Venezuela, particularmente al petróleo.

«Necesitamos acceso total. Necesitamos acceso al petróleo y a otras cosas en su país que nos permitan reconstruir su país», dijo. Triunfo También reiteró comentarios anteriores de que Rodríguez podría enfrentar un destino peor que el del expresidente Maduro si no “hace lo correcto”, sin especificar las acciones exactas que se esperan.

Las autoridades estadounidenses confirmaron que Nicolás Maduro y su esposa comparecerán ante un juez federal el lunes a las 12:00 horas (hora local), lo que marcará su primera comparecencia ante el tribunal desde la operación estadounidense.

