China condena enérgicamente el ataque de Estados Unidos a Venezuela y el arresto del presidente Maduro

Pekín, VIVA – Gobierno Porcelana admitió estar consternado y condenó enérgicamente el ataque Estados Unidos de América a Venezuela y el arresto del presidente Nicolás Maduro y su esposa.

«China está profundamente consternada y condena enérgicamente las acciones de Estados Unidos, que utilizó abiertamente la fuerza militar contra un país soberano e incluso arrestó al presidente de ese país», dijo un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, según se indica en el sitio web del Ministerio de Asuntos Exteriores de China al que ANTARA tuvo acceso desde Beijing el sábado.

El presidente estadounidense Donald Trump dijo que Estados Unidos lanzó un ataque militar contra Venezuela y arrestó al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, en las primeras horas del sábado 3 de enero. Ambos fueron arrestados y trasladados en avión fuera de Venezuela.

«Este tipo de acción viola gravemente el derecho internacional, viola la soberanía de Venezuela y amenaza la paz y la seguridad en la región de América Latina y el Caribe», dice el comunicado.

China se opone firmemente a esto. «Instamos a Estados Unidos a cumplir con el derecho internacional y los objetivos y principios de la Carta de la ONU y dejar de violar la soberanía y la seguridad de otros países», subrayó el comunicado.

También se informó que hubo al menos siete explosiones y se vieron aviones de combate volando a baja altura sobre la capital venezolana, Caracas, cuando se produjo el ataque estadounidense. Se cortó el suministro eléctrico en varias zonas de Caracas, incluida la parte sur de la ciudad, cerca de la principal base militar.

Mientras tanto, la fiscal general estadounidense Pam Bondi, en un comunicado en la plataforma de redes sociales X, dijo que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, habían sido acusados ​​en el Distrito Sur de Nueva York de varios cargos penales, incluido «narcoterrorismo» o narcoterrorismo.

Bondi añadió que los dos también fueron acusados ​​de conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos dirigidos contra Estados Unidos.

Por estas diversas acusaciones, Maduro y Flores pronto serán juzgados en Estados Unidos.

Trump dijo que más adelante se darán a conocer detalles adicionales sobre el arresto de Maduro y que se celebrará una conferencia de prensa a las 11:00 hora local en su residencia de Mar-a-Lago, en el estado estadounidense de Florida.