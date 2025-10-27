China: Científicos confirman que un asteroide masivo creó un cráter en el sur de China







Un equipo de científicos ha descubierto evidencia de que el impacto de un asteroide masivo creó un cráter prominente en el sur de China. Cantón provincia hace aproximadamente 10.000 años.

El cráter Jinlin, situado cerca de la ciudad de Zhaoqing, es sólo el quinto sitio de impacto confirmado en China y el primero identificado en la región sur del país.

Midiendo aproximadamente 2950 pies de ancho, la formación inclinada en forma de cuenco sugiere que se formó después del impacto de un asteroide masivo (aproximadamente 100 pies de diámetro).

Los investigadores dicen que el impacto liberó energía equivalente a 600.000 toneladas de TNT, comparable a la fuerza destructiva de 40 bombas del tamaño de Hiroshima. bombas atómicas.

El impacto podría haber tenido efectos profundos tanto en las poblaciones humanas como en el medio ambiente circundante.

