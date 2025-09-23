China cancela las escuelas, vuelos mientras se prepara para el tifón Ragasa







Ciudades del sur de China El martes redujo muchos aspectos de la vida cotidiana con los cierres de la escuela y el negocio y las cancelaciones de vuelo cuando la región se preparó para uno de los tifones más fuertes en años que ya mató a tres personas y condujo al desplazamiento de miles de otros en Filipinas.

El Observatorio de Hong Kong dijo que el súper tifón Ragasa, que estaba empacando vientos máximos sostenidos cerca del centro de aproximadamente 230 km / h, se espera que se mueva hacia el oeste-noroeste a unos 22 km / h en la parte norte del Mar del Sur y se acerca a la costa de la provincia de Guangdong, la potencia económica del sur de China.

El Centro Meteorológico Nacional de China pronostica que el tifón tifó tifó en la zona costera entre la ciudad de Shenzhen y el condado de Xuwen en la provincia de Guangdong el miércoles.

Ya izar una fuerte señal de viento, el observatorio en Hong Kong emitirá la señal de advertencia de tormenta No. 8, la tercera más alta en el sistema de alerta meteorológica de la ciudad, el martes por la tarde y evaluará la necesidad de mejorar la señal el martes por la noche o el miércoles por la mañana.

La ciudad clasifica los ciclones tropicales con vientos máximos sostenidos cerca del centro de 185 kph o más como super tifones para hacer que los residentes sean más vigilantes sobre el enfoque de tormentas más intensas.

Se pronostica que el nivel del agua se elevará aproximadamente 2 metros sobre las zonas costeras en el centro financiero asiático el miércoles por la mañana, y el nivel máximo del agua en algunas áreas podría alcanzar 4 a 5 metros por encima del nivel típico del mar más bajo.

El gobierno dijo que los niveles de agua podrían ser similares a los registrados durante Typhoon Hato En 2017 y el Typhoon Mangkhut en 2018, se estima que causó la ciudad de pérdidas económicas directas por valor de más de mil millones de dólares de Hong Kong USD 154 millones y 4.6 mil millones de dólares de Hong Kong (aproximadamente USD 590 millones), respectivamente.

Los residentes que viven en áreas propensas a inundaciones ya han puesto bolsas de arena y barreras en sus puertas, mientras que otros han puesto cinta adhesiva en ventanas y puertas de vidrio para prepararse para fuertes vientos. Muchas personas almacenaron alimentos y suministros diarios el lunes, ya que algunos proveedores de mercado informaron que sus productos se vendían rápidamente.

Las escuelas estaban cerradas en Hong Kong y la ciudad vecina de Macao. Otras ciudades, como el centro tecnológico chino de Shenzhen y Foshan, en la provincia de Guangdong y Haikou, en la provincia de Hainan, ordenaron cancelaciones de clase y una suspensión gradual de otras empresas y transporte.

Cientos de vuelos fueron cancelados en Hong Kong. El aeropuerto de Shenzhen detendrá todos los vuelos desde el martes por la noche. El gobierno de Macao activó su mecanismo de respuesta a emergencias, ya que esperaba que Ragasa pasara a 100 kilómetros al sur del centro del casino el miércoles por la mañana.

Al menos seis personas resultaron heridas y más de 7,000 personas fueron evacuadas en Taiwán Cuando el tifón barrió al sur de la isla, y más de 8,000 hogares se vieron afectados por un apagón, informó la agencia de noticias central.

En Filipinas, Ragasa dejó al menos a tres personas muertas y otras cinco desaparecidas y desplazadas a más de 17,500 personas en inundaciones y deslizamientos de tierra destacados por la tormenta más poderosa para llegar al archipiélago del sudeste asiático este año, dijeron la agencia de respuesta a desastres del país y los funcionarios provinciales.

Los muertos incluyeron a un hombre de 74 años, que murió mientras fue llevado a un hospital después de ser atrapado en uno de los cuatro vehículos que fueron enterrados en parte por barro, rocas y árboles que en casco en cascada por una montaña por un camino estrecho el lunes en la ciudad de montaña de Tuba en la provincia de Benguet, dijeron funcionarios.

Otros dos aldeanos murieron en la tormenta, incluido un residente en Pueblo calayanUn grupo de islas frente a la provincia del norte de Cagayan, donde el súper tifón golpeó tierra el lunes, dijeron las autoridades sin proporcionar detalles.

Ragasa, Tagalog for Scramble, llevó al gobierno filipino el lunes a cerrar escuelas y oficinas gubernamentales en la región de capital densamente poblada y 29 provincias del norte. Se prohibió a los botes de pesca y los transbordadores aventurarse a mares muy difíciles y se cancelaron vuelos nacionales.

Ragasa, Tagalog for Scramble, llevó al gobierno filipino el lunes a cerrar escuelas y oficinas gubernamentales en la región de capital densamente poblada y 29 provincias del norte. Se prohibió a los botes de pesca y los transbordadores aventurarse a mares muy difíciles y se cancelaron vuelos nacionales.





