Pekín, VIVA – Gobierno Porcelana expresó su apoyo a Indonesia para servir como Presidente del Consejo de Derechos Humanos (JAMÓN) Naciones Unidas (PBB) en el periodo 2026. Este apoyo se manifestó tras el nombramiento de Indonesia como candidato a la presidencia del Grupo Asia-Pacífico.

Lea también: La economía no estará bien en 2026



“China apoya a Indonesia en el desempeño de sus deberes como nuevo presidente Consejo de Derechos Humanos de la ONU y listo para aumentar el diálogo y la cooperación con todas las partes», dijo el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Lin Jian, en una conferencia de prensa en Beijing el jueves 25 de diciembre de 2025.

Indonesia ha sido seleccionada oficialmente por los miembros del Grupo Asia-Pacífico en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para ser nominada como Presidenta del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para el período 2026. Este nombramiento coincide con el vigésimo aniversario de la fundación del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Lea también: El Pentágono dice que las crecientes capacidades militares de China hacen que Estados Unidos se sienta inseguro



Está previsto que la nominación sea confirmada en la reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU el 8 de enero de 2026. Si se ratifica, el cargo de Presidente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU será asumido por el Representante Permanente de la República de Indonesia ante la ONU en Ginebra, Sidharto Suryodipuro.

Lin Jian añadió que China está dispuesta a trabajar con Indonesia para fomentar el multilateralismo y fortalecer las cuestiones de derechos humanos a nivel mundial.

Lea también: EE.UU. retrasa la aplicación de aranceles a las importaciones de chips chinos hasta 2027



«Estamos dispuestos a trabajar juntos para practicar un verdadero multilateralismo y promover conjuntamente el sano desarrollo de las cuestiones internacionales de derechos humanos», afirmó.

Anteriormente, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia expresó el miércoles (24/12) el compromiso de Indonesia de liderar los procedimientos y procesos internos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU de manera objetiva, inclusiva y equilibrada. Indonesia también planea aprovechar este impulso para alentar el fortalecimiento de una gobernanza internacional de derechos humanos que sea más constructiva, basada en el diálogo y la cooperación.

La presidencia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU se determina mediante un mecanismo de rotación regional. En 2026, el turno del liderazgo estará en manos del Grupo Asia-Pacífico. Indonesia figura actualmente como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para el período 2024-2026.

Los miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU son elegidos por la Asamblea General de la ONU mediante votación directa y secreta. En el proceso, la Asamblea General considera la contribución del país candidato a la promoción y protección de los derechos humanos, así como los compromisos voluntarios propuestos.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU tiene 47 miembros divididos geográficamente: África (13 escaños), Asia-Pacífico (13 escaños), América Latina y el Caribe (8 escaños), Europa Occidental y otros países (7 escaños) y Europa del Este (6 escaños).