Chile’s Clara Films pone a Madrid Beachhead, ‘Un reino imaginario’

Producción de producción chilena Películas de Clara ha establecido operaciones en España y ha abordado su primer largometraje como productores locales, «Un reino imaginario» («Un Reino Imaginado»), el debut como director de residentes chilenos de Madrid, Belén Abarza y ​​Eduardo Bunster.

«Estamos emocionados de unirnos a ‘un reino imaginario’, que se siente especialmente apropiado como nuestra primera producción en España», dijo la jefa de Clara Films, Clara Larraín, una actriz productora que ha estado residiendo en Madrid desde 2022. «Creemos en su fuerza artística y en la relevancia de los temas que explica, pero sobre todo, estamos dibujados para que los directores usen la ternura y el humor sobre la fractilidad, que hablamos.

Clara Films es una productora asociada del reciente ganador del mejor guión de Venecia «La hiedra«Por la Ecuador, Ana Cristina Barragán. Larraín asistirá a la industria anual de Confaberseries & Platino de Madrid, que Rons del 30 de septiembre al 3 de octubre de este año.

El proyecto también se beneficia de la experiencia de Bunster como director de fotografía chileno («Algunas bestias», «The Black One») y los extensos antecedentes de Abarza en las artes escénicas. Juntos, previamente han codirigido dos cortometrajes: «Teo» (Bifan, Cinequest, Bogoshorts) y «The Flight of Chaika» (Sanfic).

La historia sigue a Juan Reyes, un dramaturgo chileno indocumentado que intenta encontrar su equilibrio en Madrid mientras enfrenta la precaridad y la desarraiga de la vida como migrante. En el camino, conoce a Lola, una joven de Murcia que también está buscando su lugar en la capital española. En medio de calles desconocidas y días inciertos, los dos forman una profunda amistad que restaura su fuerza para imaginar un futuro propio.

«Un reino imaginario» se basa en las experiencias personales de sus directores y actor principal, Javier Ubilla Martín, mientras se adaptaban a la vida en la capital de España. Combinando la ficción, la improvisación y el rodaje de estilo documental en las calles de Madrid, la película profundiza en la tranquila intimidad de la vida diaria, revelando cómo coexisten la fragilidad, la soledad y el humor en aquellos que intentan reconstruirse lejos de casa.

«Esta película fue concebida como un espacio donde el afecto y las dificultades pueden coexistir. Creemos que el cine tiene el poder de dar voz a quienes experimentan desplazamiento, revelando la humanidad en la vida cotidiana», dijeron los directores.

El proyecto comenzó con la compañía chilena Holoscópica y ahora avanza con la incorporación de Clara Films como coproductor español. Según Larraín, la colaboración apoya «el desarrollo de una diáspora de talento latinoamericano enraizado en la capital española».

De hecho, Clara Films es una de varias compañías latinas que se instalan en España para aprovechar mejor los generosos incentivos cinematográficos del país y expandir los tratados de coproducción con una gran cantidad de países.

Durante el Festival de cine de San Sebastiánque envolvió el 27 de septiembre, ICA El subdirector general Camilo Vázquez anunció que España planeaba agregar a sus 22 tratados bilaterales existentes firmando nuevos PACT con Asia, comenzando con el FilipinasCorea del Sur, China e India.