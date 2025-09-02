Chile obtiene el enfoque de Venecia, discute las coproducciones

Tras los principales premios del festival victorias tanto en Berlín («The Blue Trail») como en Cannes («La misteriosa mirada del flamingo»), Chile Aterrizó en Venecia con una fuerte presencia, con el corto «Merrimundi» de Niles Atallah compitiendo en la sección Horizontes y el Ministerio de Culturas, Artes y Patrimonio de Patrimonio de la Patrimonio de la Patrimonio como uno de los tres países de Spotlight de este año en la industria lateral de la industria de Venecia.

Más de 20 productores han sido apoyados para asistir al festival, y se han seleccionado cinco proyectos chilenos para el mercado de financiamiento GAP, que solo admite proyectos que han alcanzado al menos el 80% de su inversión, así como para presentar un fuerte potencial artístico (ver perfiles completos para todos los proyectos a continuación).

Durante el Puente de producción de VeneciaLa codirectora de Cinemachile, Alexandra Galvis, organizó una conversación con el reconocido productor Giancarlo Nasi, de Quijote Films, con sede en Santiago y Los Ángeles, para hablar sobre el estado actual de su cine nacional y el potencial de las coproducciones.

«No queríamos hablar sobre listas de financiación o información que se puede encontrar fácilmente en línea», dice Galvis a decir Variedad de la intención detrás de la charla. «Lo que realmente queríamos era explicar cómo nuestros productores pueden crear modelos de coproducción completamente diferentes, construidos no solo en los fondos que ofrece el país, sino también un tipo de talento que entiende cómo funciona el mundo y nos permite coproducir de manera poco convencional, logrando proyectos verdaderamente internacionales que circulan con la misma fortaleza como las películas chileas.

Al comentar sobre este enfoque en los modelos de coproducción creativa como una forma de impulsar el perfil internacional de Chile, Galvis dice que, en esencia, se trata de «diseñar estrategias».

«[It’s about] Cómo coproducir con países más grandes, cómo avanzar cuando solo hay fondos minoritarios disponibles, cómo colaborar con las industrias cinematográficas en idiomas que ni siquiera hablamos, cómo encontrar salidas en contextos desafiantes «, agrega».[It’s] El concepto de pensar fuera de la caja. Para nosotros, este es el gran valor agregado: la capacidad de pensar genuinamente más allá de las fronteras convencionales, innovar y desarrollar proyectos capaces de viajar por el mundo sin necesariamente depender de grandes presupuestos, sino en el ingenio que nos permite avanzar estratégicamente dentro del campo de la coproducción ”.

«The Mysterious Gaze of the Flamingo» cortesía de Quijote Films

A lo largo de su charla de una hora, Nasi habló sobre tres proyectos recientes: «The Blue Trail» de Gabriel Mascaro, «The Blue Trail», el ganador principal de Diego Céspedes, «The Mysterious Gaze of the Flamingo» y Felipe Gálvez Gálvez Premio de Fipresci «The Setlers». Los tres proyectos fueron coproductiones ambiciosas, una modelo que Quijote Films ha empleado para las 25 largometrajes que produjo en los últimos 14 años, en colaboración con 23 países, incluidos socios poco probables como Taiwán y Ucrania.

Nasi dijo que los cineastas chilenos coproducen «por necesidad». «Los productores en Chile miran en el extranjero para coproducir porque Chile es un país que no produce tantas películas. Probablemente hacemos de 30 a 40 al año, mucho menos que Argentina, México, Brasil …. Pero siempre nos destacamos en los festivales de cine internacionales».

«Somos un país pequeño que también tiene una economía muy abierta al mundo», agregó. «Eso afecta las reglas de nuestro fondo, que es muy liberal y muy flexible». Sobre esto, Nasi elogió cómo Chile ofrece una variedad de marcos de producción diferentes, incluido un programa de reembolso de efectivo, un fondo nacional de cine para producciones chileas mayoritarias y un fondo de coproducción específico que ofrece un bote de $ 120,000 que se puede gastar en cualquier parte del mundo «sin gastos y obligaciones».

Nasi es particularmente elogiado de este último. «Si tiene una película en coproducción con Ucrania, puede solicitar el fondo y enviar $ 120,000 a Ucrania para la sesión. Ayuda, porque a veces cuando coproduce, tiene mucho dinero para hacer postproducción en Europa, pero no suficiente dinero para filmar la película».

En otra parte de la charla, el veterano productor ofreció dos consejos clave para los cineastas en ciernes: retener el poder de la decisión y no otorgar derechos exclusivos de los socios coproductores a sus territorios. De la primera, Nasi dijo que es una estrategia vital canalizar las decisiones importantes y evitar el caos, así como proteger a los directores («si estás haciendo una película ambiciosa, no puedes tener ocho jefes»). En cuanto a este último, el productor enfatizó que no tiene sentido para él «trabajar duro durante ocho años para que un productor francés obtenga el mejor territorio del mundo».

«Esa es una discusión difícil porque los productores de la vieja escuela están muy apegados a mantener sus territorios», admitió, pero señaló que la estrategia no solo beneficia financieramente a todos los socios, sino que también ayuda a asegurar la inversión de capital de países como Estados Unidos y el Reino Unido, ya que la división es más clara cuando se trata de recuperar su inversión.

Por último, el productor reiteró que no siente que «solo esté haciendo películas chilenas o latinoamericanas». «Siento que el mundo entero debería trabajar juntos. Me gusta hacer cosas que son muy difíciles legalmente para poder superar los límites de lo que es posible en términos de certificados y contratos y regulaciones legales. Si me dice que producir en Ucrania será difícil, querré hacerlo».

Aquí están los proyectos chilenos seleccionados para el mercado de financiamiento de Venice Gap:

«Piernas de perro», Dir. Matías Rojas

Etiquetada como la historia de un niño que se convierte en el «minotauro latinoamericano», esta película de género cuenta la historia de un niño que nació con una condición extraña: desde la cintura hacia abajo, él es un perro. Su vida cambia cuando es acogido por Carlos, un hombre que acaba de perder a su hijo y que luchará para integrar a su nuevo hijo en la sociedad. Se adjunta el reconocido actor chileno Alfredo Castro («El Conde»). Producido por una simple Vista y Rhayuela Films en coproducción con Klinker Films.

«La gente todavía muere de amor», Dir. Fernando Guzzoni

Este es el seguimiento de Guzzoni de «Blanquita» de 2022, que ganó el Lion Silver para el mejor guión en Venecia y fue la presentación oficial de Chile para los Oscar. «People Still Die of Love» es un drama distópico en una llave de sátira contemporánea que sigue a una mujer que se encuentra atrapada en un «viaje delirante donde los límites entre la realidad y el mundo virtual comienzan a difuminar» después de matar accidentalmente a un joven asesino a sueldo en la calle. Producido por Oro Films en coproducción con Redrum («Bardo»).

«Morir sobre tus pies (morir de pie)», Dir. María Paz González

Cruz es una actriz médica profesional que enseña empatía a los futuros médicos, pero comienza a perder la suya después de una tragedia de la vida real. Cuando AI amenaza su trabajo, se une a sus compañeros actores para luchar contra la invisibilidad y la pérdida de la conexión humana. «To Die On Your Feet» es el seguimiento de González de «Lina from Lima» de 2019, que se estrenó en Toronto. Producido por Quijote Films en coproducción con Amore Cine, Tarantula y Bocacha.

«Imágenes a la deriva», Dir. Nicolás Tabilo

El debut cinematográfico de Tabilo es un ensayo autobiográfico híbrido sobre el director y su madre mientras navegan por el dolor, la mano de obra y la memoria después de una pérdida familiar. Se lleva a cabo al margen de un viñedo mientras la matriarca contempla si debe dejar su trabajo como trabajadora en los campos, los campos se convierten en un escenario para reimaginar la identidad, el parentesco y el cine como espacio de atención. Producido por Tabilos.

«Corte de serpientes», Dir. Ana Elena Tejera

El debut multidisciplinario del artista de Tejera, «Panciaco», se estrenó en Rotterdam y representó a Panamá en los Premios Goya. Su seguimiento se establece en 2000, cuando un soldado panameño entra en la zona del canal por primera vez después de un siglo de ocupación estadounidense, conoce a una mujer misteriosa en la jungla que lo ayuda a descubrir la historia oculta de las comunidades desplazadas por la ocupación. El director de fotografía de «Earwig» Jonathan RiqueBourg y el compositor de «Sound of Metal» Nicolas Becker están adjuntos. Producido por Mestizo y Fulgurance en coproducción con películas de Capicua.