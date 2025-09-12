Chikita Meidy abrió su voz sobre el acoso escolar en la infancia, ¿estuvo involucrada Nagita Slavina? Esta es la respuesta

Yakarta, Viva – La presentadora Caren Delano es conocida por su estilo directo. En un programa que se rehace a través de la cuenta de Tiktok @pilldteattvse mezcla Chikita meidy Con preguntas confidenciales que el público discuten ampliamente.

Caren Delano preguntó sobre el artículo que se había emitido VIVA En noviembre de 2023. Está relacionado con el acoso escolar que el pequeño cantante experimentó en la escuela. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

«¿Cuál es su respuesta sobre este artículo: Chikita Meidy Confestado Bully Fellow Artists, Nombres Nagita Slavina arrastrado «, preguntó Caren sin más ADO, citado el viernes 12 de septiembre de 2025.

Sin detenerse allí, Caren nuevamente exploró la relación personal de Chikita con Nagita.

«Bueno, ¿cuál es tu propia comunicación con Nagita ahora, querida?» Añadió.

Sin embargo, Chikita respondió brevemente y llena de firmeza.

«No», dijo con firmeza.

Agregó que no quería estar atrapado aún más en la controversia.

«No quiero comentar», dijo Chikita nuevamente.

Incluso cuando Caren intentó asegurarse de nuevo, la misma respuesta permaneció fuera de los labios del artista.

«No quiero comentar», dijo de nuevo.

Aun así, Chikita había confirmado la posición de Nagita en su vida cuando solía ir a la escuela.

«Solo las personas mayores en ese momento, solo sabían», dijo, negándose a la esposa asociada de Raffi Ahmad con el acoso que experimentó.

La conversación cambió cuando Dave Hendrik, otro anfitrión, solicitó directamente la experiencia infantil de Chikita. Fue en ese momento que el ex pequeño cantante confirmó que había experimentado un acoso mientras cantaba activamente.

«Cuando era pequeño, intimidado. Cuando era tiempo, cantaba activamente, sí, mi último podría … intimidarme», dijo la madre de un niño.

Según Chikita, la acción fue realizada por un grupo de estudiantes y tuvo un impacto bastante grave en su condición psicológica.

«Tal vez no estaban al tanto, pero para mí en ese momento, era suficiente, suficiente para ser mentalmente mentalmente hasta ahora, porque era uno de mis desencadenantes para detenerse primero mientras estaba en el mundo del canto», concluyó.

Aunque ahora está casado y vive una vida más tranquila, la memoria amarga sigue siendo parte de la historia del viaje de su vida.

Con su firme respuesta, Chikita afirmó que no quería arrastrar el nombre de nadie, incluida Nagita Slavina, en sus heridas pasadas. Eligió cerrar la hoja de controversia y centrarse en la vida que está viviendo actualmente.