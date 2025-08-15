Chiefs y NFL sospechoso de conspiración después de Rashee Rice News

El Jefes de Kansas City Obtuve algunas noticias relativamente excelentes el jueves cuando descubrieron ese receptor, Rashee ArrozEstaría disponible durante el primer mes de la temporada después de que su audiencia disciplinaria se pospuso hasta el 30 de septiembre.

Con la audición de Rashee Rice ahora en camino para el 30 de septiembre, esto lo haría elegible para jugar las primeras cuatro semanas de la temporada con juegos contra los Chargers en Brasil, los Eagles, en los Gigantes y los Ravens. https://t.co/n4mzsoru5w – Adam Scha después (@adamscha después) 14 de agosto de 2025

Sin embargo, esto condujo a algunas personas, en este caso, analista de medios/amplio especulador, Mike Florio, creyendo que podría haber más en la historia de lo que se informó inicialmente.

En una leyenda en una publicación en X que vincula su artículo sobre el asuntoFlorio compara las situaciones de arroz y Jordan Addisonquien recibió un Tres suspensión de juego a principios de este mes.

«Jordan Addison y Rashee Rice se declararon culpables el mismo día». Florio escribió En el título, «Addison se perderá los primeros tres juegos de la temporada. Rice estará disponible para cuatro (y probablemente cinco) juegos de alto perfil. Fuente:» Tal vez soy un teórico de la conspiración, pero esto es extraño «.

Mike Florio y Source creen que algo puede estar con la suspensión de Rice

La afirmación central de Florio y CO es que debido a que los Chiefs están jugando en horarios de horario de horario estelar o con juegos de tiempo con juegos limitados (4.25 p.m. ET el domingo) durante los primeros cuatro meses de la temporada, la NFL pospuso deliberadamente la suspensión.

Teniendo en cuenta el retraso de la suspensión de Rice en comparación con Addison, ciertamente parece que hay algo en su teoría.

De hecho, Dan Graziano informa que las razones dadas para la sentencia tardía de arroz solo sirven para reforzar la evidencia de que hay un trabajo dudoso en juego de los poderes en BE, alegando que la fecha del 30 de septiembre fue elegida únicamente porque, ya que acomodaba el calendario de Sue L. Robinson, que preside el asunto.

Contexto de arroz Rashee: la liga/jugador/unión discutió la disciplina pero no pudo llegar al acuerdo, por lo que Sue L. Robinson escuchará Case, quien supervisó a Deshaun Watson, una audiencia disciplinaria en 2022. Entendí que la fecha es 9/30 porque es cuando se ajusta a su horario. – y Graziano (@dangrazianoespn) 14 de agosto de 2025

Los jefes corren el riesgo de aumentar las acusaciones ‘manipuladas’ después de una sentencia cuestionable

No podría ser nada, y puede resultar que había legítimamente solo programar conflictos y los NFL La burocracia una vez más se puso en su propio camino.

Pero «encaja en su horario» es posiblemente la excusa concebible más débil para no tomar una decisión crítica sobre una suspensión que podría tener un impacto en los juegos cruciales desde el principio, y posteriormente más adelante en la temporada.

De hecho, con Kansas City ya enfrentando múltiples, aunque sin fundamento, acusaciones de fanáticos de ser manipulado En la liga para ganar la AFC, lo último que necesita la franquicia es más atención sobre cómo pueden haber evitado las reglas de la NFL, o cómo la liga puede haberlo hecho en su nombre.

Nada es concluyente en este punto, pero definitivamente es como doble estándar sospechoso para dos equipos que tienen diferentes significados y valores para la NFL.