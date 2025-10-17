Chiefs Trey Smith revela lo primero que hizo después de un contrato récord

como el Jefes de Kansas City realizaron su minicampamento voluntario en julio, hubo un jugador clave que no apareció. Ese era el guardia ofensivo veterano de cuatro años Trey Smith, quien a principios de año se convirtió en uno de los dos únicos jugadores en el NFL ser abofeteado con una etiqueta de franquicia.

La etiqueta de franquicia impide que un jugador se convierta en agente libre, aunque de otro modo sería elegible. En el caso de Smith, golpearlo con la etiqueta significaba que Smith estaba obligado a firmar un contrato de un año y 23,4 millones de dólares. Smith luego se convertiría en agente libre sin restricciones después de la temporada 2025, a menos que los Chiefs pudieran negociar una extensión de contrato con el ex Tennessee Volunteer.

La etiqueta de franquicia fue diseñada para permitir que los Chiefs y Smith hicieran exactamente eso. Y funcionó.

Puede que a Smith no le emocionara estar atado por la etiqueta de franquicia, pero tenía que estar satisfecho con el resultado final. El 15 de julio, los Chiefs firmaron a Smith con una extensión de contrato por cuatro años y $94 millones, con $70 millones de ese dinero garantizados.

El liniero interior mejor pagado en la historia de la NFL

Con ese contrato, Smith se convirtió en el liniero ofensivo interior mejor pagado en la historia de la NFL, en términos de dinero garantizado. Si bien los linieros ofensivos sufren lesiones a un ritmo algo menor que el jugador promedio de la NFL en cualquier posición, un 3,4 por ciento de posibilidades por partido a diferencia del promedio de la liga del 4,1 por ciento, las lesiones sufridas por los linieros ofensivos tienden a ser más graves.

Los linieros ofensivos sufren lesiones en el ligamento colateral medial de la rodilla al doble de velocidad de otros jugadores de la NFL, lo que puede ser una de las razones por las que los equipos se muestran reacios a entregar contratos garantizados a jugadores en esas posiciones.

Entonces, ¿qué hace con su dinero el guardia ofensivo mejor pagado en la historia de la liga?

Smith revela su primera compra después del contrato

Ésa fue la pregunta que le hicieron a Smith el ESPN esto es futbol programa el jueves. Más específicamente, el presentador Kevin Clark le preguntó a Smith cuál fue la primera compra que hizo una vez que firmó el contrato récord.

Dado que, como selección de sexta ronda en 2021, Smith jugó las primeras cuatro temporadas de su carrera con un contrato de novato de cuatro años por un valor total de $3,6 millones. un salario base anual de $660,000 en comparación a los 23,5 millones de dólares anuales que ganará con su nuevo contrato; debe haber sido difícil resistirse a gastar al menos en algunas extravagancias, después de obtener un aumento tan astronómico. ¿Bien?

No para Smith. Le dijo a Clark que lo primero que hizo con sus nuevas riquezas fue comprarse “un buen bistec”.

«Soy un hombre un poco frugal», le dijo Smith a Clark. «Realmente no me gusta gastar mucho». Estimó el precio de su filete, un chuletón, en 70 dólares.

En realidad, Smith no compró su propio bistec

Pero presionado un poco más, Smith reveló que él mismo ni siquiera pagó el bistec.

“De hecho, mi papá me lo compró”, dijo el liniero de 26 años. «Oye, insistí. Él me dijo: ‘Oye hijo, te tengo’. Yo estaba como, ‘Papá, ya sabes, yo solo…’ Él dijo: ‘Mira, no te preocupes por eso’. Sal y tómate un buen bistec. Que lo pases bien, ¿sabes? Así que eso es todo, hombre”.

Smith continuó diciendo que sus únicos planes para su nueva riqueza serían «construir una casa en el futuro. Pero ya sabes, ese es el futuro. Así que no, realmente no he gastado mucho».