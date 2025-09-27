Chiefs Trade Pitch los consigue el mejor receptor por un precio considerable

El Jefes de Kansas City He tenido dificultades notorias para comenzar la temporada ofensivamente en 2025.

Aunque lograron superar el Gigantes de Nueva York En Sunday Night Football el pasado fin de semana, los fanáticos no han quedado impresionados con la forma en que el mariscal de campo, Patrick Mahomes Y el entrenador en jefe, Andy Reid ha comenzado la temporada.

Gran parte de eso se debe a que el equipo está bajando sus dos mejores recursos; Rashee Arroz y Xavier digno; junto con la disminución esperada del ala cerrada, Travis Kelceque sigue siendo un TE muy productivo pero no calibre de élite en el NFL.

Los jefes podrían buscar agregar otra amenaza receptora

Por lo tanto, una nueva sugerencia comercial hace que el equipo coloque todas sus fichas en el medio y cambie por uno de los corredores de ruta más suaves en el fútbol, ​​Chris Olave. Desde que regresó de una conmoción cerebral que lo mantuvo fuera durante más de la mitad de la temporada en 2025, el ex hombre del estado de Ohio ha estado entregando constantemente en lo que es una ofensiva de los Saints de otra manera catastrófica.

Como resultado, John Sigler, de los Saints Wire de USA Today, propone que el equipo podría descargar a su receptor superior, que le quedan poco menos de dos años en su acuerdo de novato actual, a cambio de una compensación de draft sustancial.

«Olave le queda un año en su contrato después de que los Saints recogieron su opción para 2026», escribió Sigler el viernes, «por lo que cualquier equipo que se negocie por él estaría en el gancho por su éxito salarial de $ 15.5 millones la próxima temporada. Va a buscar una extensión de contrato de varios años que valga el doble de eso. Traducirlo ahora le daría tiempo a su nuevo equipo para ver cómo actúa en su ofensa y decidir si extenderlo». «

¿Qué tendrían que renunciar a los jefes a Chris Olave?

«Entonces, ¿qué podrían obtener los Saints por él? AJ Brownuna ex selección de primera ronda que los Titanes de Tennessee intercambiaron por un paquete de selecciones de primera y tercera ronda (Nos. 18 y 101) «.

Sigler compara la compensación potencial de Olave con la de AJ Brown, a quien se conmovió para una selección de mediados de la primera ronda y un tercio tardío.

«A lo largo de sus primeras tres temporadas, Brown apareció en 43 juegos, atrapando 185 pases para 2,995 yardas con 139 primeros intentos y 24 touchdowns. En sus primeros tres años, Olave ha aparecido en 39 juegos con 191 recepciones para 2,565 yardas, 127 primeros bajos y 10 touchdowns. Entre la historia de Olave y la historia de Brown de Brown como una gran cantidad de amenaza como una gran cantidad de lesiones, no se retrasan a la mierda de la lestión de los últimos, no es una gran cantidad de la lesión. O un primer ronda temprano podría hacerlo «.

En términos de impacto en los juegos, disponibilidad y peligro para las defensas opuestas, sería difícil encontrar a alguien que no considerara que Brown fuera superior a Olave. Pero ciertamente no hay una gran cantidad de diferencia entre el par. Ambos son la primera opción, los tipos de WR1, pero ninguno de los dos sería considerado, al menos en este momento, en el nivel de los 5 top-tiers en la liga, como Justin Jefferson o Ja’arrr Chase.

Una primera ronda es definitivamente un poco remunerada de rendirse, pero para un jugador que le queda un par de años del precio del contrato de valor inferior al mercado, y se ha demostrado que funciona bien, incluso con un mariscal de campo muy mediocre, podría ser un tiro que valga la pena tomar para los Chiefs.