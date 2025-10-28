Chiefs TE Travis Kelce bajo fuego por error que le costó a Patrick Mahomes

Jefes de Kansas City El ala cerrada Travis Kelce tuvo un comienzo difícil de su juego en Monday Night Football, viendo un pase rebotar en sus manos y aterrizar con un defensor de los Washington Commanders.

El error generó algunas críticas en línea, y muchos criticaron al ala cerrada veterano por poner al mariscal de campo Patrick Mahomes en una posición difícil y potencialmente socavar su currículum de MVP.

Los Chiefs tuvieron problemas en la primera mitad, Travis Kelce no ayudó

Los Chiefs tuvieron problemas para anotar puntos contra una defensiva agresiva de los Commanders en la primera mitad del juego del lunes, con Mahomes lanzando dos intercepciones. El primer partido en zona roja, mientras que el segundo parecía una atrapada segura para Kelce.

El ala cerrada tuvo problemas para traer el balón, viéndolo rebotar en sus manos y llegar al safety Bobby Wagner para una intercepción.

El error generó algunas críticas, y algunos declararon que los mejores días de Kelce han quedado atrás.

«Uh oh, Travis Kelce está LAVADO», escribió el periodista de la NFL John Frascella en un publicar en Xuno que puede haber sido un poco irónico.

A otros les preocupaba que Kelce haya causado un daño irreparable a las posibilidades de Mahomes de ganar un trofeo de Jugador Más Valioso.

«Kelce está haciendo mucho daño a la campaña de Jugador Más Valioso de Mahomes», compartió un fanático en un publicar en X.

Esta no es la primera vez que Kelce convierte una atrapada segura en una intercepción. En una derrota ante el Águilas de Filadelfia En septiembre, Kelce dejó caer un pase en segunda y gol que fue directamente a los brazos del back defensivo de los Eagles, Andrew Mukuba, para una intercepción.

«Tengo que atrapar la pelota», dijo Kelce en su Podcast de Nuevas Alturas después del juego. «Tenemos que atrapar la pelota y darnos una oportunidad».

Mahomes dijo que lanzó el balón demasiado pronto, pero Kelce asumió la culpa.

“La pelota estaba donde tenía que estar, cuando tenía que estar ahí”, dijo Kelce. «Sólo tengo que sacar mi cabeza del descanso. Es una de esas jugadas que suceden bang bang. Sólo tengo que poder entenderme ahora mismo para no ponerme en una posición que permita que la pelota me sorprenda de esa manera».

Travis Kelce se recupera contra los comandantes

Kelce no pareció pensar demasiado en el error cometido contra los comandantes. Comenzó la segunda mitad con una atrapada y carrera de 38 yardas para poner a los Chiefs en la zona roja, lo que llevó a un touchdown que le dio a su equipo una ventaja de 14-7.

Kelce ayudó a ampliar la ventaja más adelante en el tercer cuarto con una recepción de touchdown de 10 yardas. La atrapada fue la sexta del día, lo que le dio 99 yardas en total.

El veterano ala cerrada había discutido la idea de retirarse antes de la temporada y finalmente decidió regresar y dijo que sentía que le quedaban más años.

“¿Para quién, para mí?” Kelce dijo antes del partido inaugural de la temporada del equipo en septiembre cuando se le preguntó sobre el retiro. «Hombre, es el último contrato en este momento, pero te diré una cosa: me siento joven y listo para rockear, cariño».