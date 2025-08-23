Chiefs Lt Josh Simmons recibe una revisión de Andy Reid

Solo así, el Jefes de Kansas City‘2025 La lista de pretemporada es cosa del pasado. El equipo de Andy Reid completó su tramo de tres juegos al publicar un récord de 0-3, pero tenga la seguridad de saber que no es un precursor para la temporada regular.

Una pérdida de 29-27 ante el Bears de Chicago Vio a los visitantes anotar 19 puntos sin respuesta en el cuarto trimestre para robar una victoria. A pesar de eso, el equipo local mostró muchos aspectos positivos frente a su propia multitud.

La ofensiva del primer equipo y el tackle izquierdo novato Josh Simmons fueron eficientes una vez más. Después del partido del viernes por la noche, Reid habló con los medios sobre la actuación de su club.

Andy Reid elogia la línea ofensiva de Josh Simmons & Chiefs después del final de pretemporada

Recién salido de la pretemporada, Reid dio otra revisión brillante de la selección de primera ronda de los Chiefs.

«Sin mirar la cinta, creo que Josh fue sólido en el juego de carrera y el juego de pase», dijo Reid. «En contra de los buenos jugadores, esos son buenos jugadores que tienen, buenos corredores. Creo que se mantuvo el suyo allí».

Marque esto como un voto de confianza para Simmons, como si necesitara uno. Desde que fue seleccionado 32º en general en el draft de la NFL de abril, el Ohio State Buckeyes El producto ha obtenido bastante elogios. Sus propios compañeros de equipo están haciendo comparaciones suaves con San Francisco 49ers superestrella Trent WilliamsLo que no sucede en accidente.

Para comenzar el mes de agosto, Simmons y Reid proporcionaron un buen informe de progreso. Los días y salidas productivas continúan apilando. Si quedara alguna duda sobre el novato a partir de la Semana 1, debe extinguirse ahora.

Reid también se tomó el tiempo para alabar el resto de la línea ofensiva de la primera cuerda. El cuarteto de Kingsley pala, CREED Humphrey, Trey Smith y Jawan Taylor Lo hizo bien protegiendo al mariscal de campo Patrick Mahomes.

«Pensé que la línea ofensiva hizo un buen trabajo [and] Dio tiempo a Pat «, dijo Reid.» Fuimos eficientes en el juego de carrera, por lo que comienza allí. Pensé que los receptores atraparon la pelota, los ala cerrada atraparon la pelota. Todos contribuyeron. Pat se veía suave y confiado [and has] Confía en ese grupo. Pensé que era una operación bastante suave para esta noche. Quiero decir, es pretemporada, pero una operación suave. Necesitábamos conseguir algunas repeticiones allí, y tenemos algunas repeticiones ”.

Kansas City escapa de la pretemporada sin agregar lesiones al total

Otro desarrollo clave para los Chiefs, aunque en una pérdida, fue el ausencia de lesiones en sábado. La pretemporada ya vio a varios jugadores caer, incluida la seguridad. Deon Bush (Aquiles) y el extremo defensivo Felix Anudike-Uzomah (tendón de la corva). Ambos jugadores están fuera por el año antes de que comience la temporada regular. Evitar cualquier cosa de esa naturaleza el viernes es una ventaja masiva.

Kansas City también estaba amamantando varias otras lesiones, recuperaciones o planes de gestión de carga continuos. Uno de ellos fue con Taylor, quien ha realizado algún trabajo en su rodilla hace meses, pero fue agregado de nuevo al pliegue lentamente. Receptor veterano Marquesa «Hollywood» Brown avanzó esta semana con su lesión en el tobillo, pero se quedó fuera de otro juego de pretemporada.

Un puñado de jefes se perdió el juego del viernes: tackle ofensivo Ethan Driskell (apendicectomía), ala cerrada Jake Briningstool (isquiotibros), receptor Jalen Reales (rodilla), tackle defensivo Omarr Norman-Lott (tobillo), apoyador Jack Cochrane (rodilla), esquinero Nazeeh Johnson (hombro) y seguridad Mike Edwards (tendón de la corva). Afortunadamente para los reinantes campeones de la AFC, no vale la pena preocuparse ninguno de estos problemas.

El enfoque de los Chiefs ahora cambia a reducir su lista a 53 jugadores y un equipo de práctica de 16 hombres (o 17 hombres).