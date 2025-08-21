Chiefs intercambia la ex selección de la segunda ronda a la unidad NFC ‘diezmada’

El Jefes de Kansas City Finalmente he cobrado uno de sus mayores dientes de decepciones de los últimos años.

Los Chiefs han cambiado a los fanáticos de los fanáticos, Skyy Moorehacia San Francisco 49ers A cambio de un intercambio de selección del día 3 en 2027, según Adam Schefter.

Comercio: los jefes están enviando WR Skyy Moore a los 49ers de San Francisco. Los 49ers han sido diezmados con lesiones en WR. Brandon Aiyuk se está recuperando de una lesión en la rodilla, Jauan Jennings ha estado lidiando con una lesión en la pantorrilla, Jordan Watkins tiene un esguince de tobillo alto, DeMarcus Robinson es … pic.twitter.com/yb6sdvy9vs – Adam Scha después (@adamscha después) 20 de agosto de 2025

La compensación por los servicios de Moore será una selección de sexta ronda en 2027, con Kansas City enviando un séptimo ronda en el mismo año.

En 2022, los jefes seleccionaron el oeste de Michigan con la 54a selección general en el NFL Borrador, un movimiento ampliamente elogiado por expertos de los medios y analistas de borradores, muchos de los cuales habían mantenido durante mucho tiempo un Gran punto blando para el niño ahora de 24 años.

Sin embargo, dos temporadas de producción muy inferior, ambas en las que Moore no logró romper solo la barrera de 250 yardas, fueron seguidas por un 2024 afectado por la lesión en el que el nativo de Pensilvania jugó en solo 6 juegos, sin recepciones, capturas o yardas de recepción.

Un campamento de entrenamiento en el que no pudo dejar su huella en el departamento receptor, una vez más, fue seguido por un brutal juego del viernes por la noche en el que dejó caer dos pases. Ambos fanáticos Y claramente el cuerpo técnico se frustra con su producción en la ofensiva.

La única esperanza para que Moore permanezca en la lista a largo plazo, o de hecho hasta 2025, fue a través de su perspicacia en equipos especiales, donde ha mejorado considerablemente como regresador, incluida la gestión de un regreso de despeje de 88 yardas el mismo viernes por la noche contra los Seahawks el fin de semana pasado.

¿Cómo se sentirán los jefes sobre la compensación de Moore?

Aunque cambiar un sexto por un séptimo en 2027 no es nada de lo que escribir, ni siquiera estaba claro que los Chiefs logren encontrar un socio comercial para Moore, considerando su producción de fondo de roca en la ofensiva en los últimos años.

Pero como señaló Schefter, los 49ers están en una posición realmente brutal con respecto a sus armas de juego en la sala del receptor.

«Los 49ers han sido diezmados con lesiones en WR». Schefter escribió El miércoles, «Brandon Aiyuk se está recuperando de una lesión en la rodilla, Jauan Jennings ha estado lidiando con una lesión en la pantorrilla, Jordan Watkins tiene un esguince de tobillo alto, DeMarcus Robinson se enfrenta a una suspensión de tres juegos «.

Y, por supuesto, el equipo intercambió la ex selección de la segunda ronda y el arma versátil, Deebo Samuela los comandantes de Washington en marzo.

Más a seguir …