Chiefs de quinta temporada en ‘Severance’, Emmys y construyendo un estudio independiente

Se sintió como un momento de «Ruptura. » Así es como Quinta temporada El co-CEOS Chris Rice y Graham Taylor describieron despertarse en julio con la noticia de que el drama Apple TV+ de la compañía era el mejor de la clasificación en el Derby de los Premios Emmy de este año.

«Fue surrealista. Tal vez se sintió como un momento en ‘Severance'», dice Rice en el último episodio del podcast «Daily Variety». «Obviamente esperábamos un poco de amor, pero no habíamos imaginado lo que sucedió. Veintisiete siete [nominations] es un número inimaginable para nosotros. Así que estábamos extremadamente complacidos, extremadamente agradecidos y felices por todas las personas increíbles que hacen el espectáculo, solo un increíble conjunto de artesanos y mujeres «.

Taylor agrega que la flor de «indemnización» como un espectáculo de moda En la cultura pop ha pagado grandes dividendos por la quinta temporada, así como por él personalmente.

«En un mundo donde Chris y yo y nuestros colegas, anhelamos, luchamos y buscamos narraciones originales. Es agradable ver eso aceptado y apoyado por críticos y fanáticos», dice Taylor. «Y ciertamente mi estatus en el equipo de fútbol de mi hija de 12 años, definitivamente he subido una muesca. Me hacen llevar la tienda mucho menos».

El arroz subraya el punto de Taylor al enfatizar que dos docenas de nominaciones al Emmy traen más que los derechos de fanfarronear.

«La quinta temporada del primer día ha estado tratando de construir un lugar que esté en casa para que los mejores creativadores vengan con historias verdaderamente originales y haga películas y programas de televisión que se sientan autoros, originales y únicos», dice Rice. «Y tener tanto éxito con uno de ellos obviamente ayuda a llevar a las personas a estar en el negocio con nosotros y nos ayuda a crear un lugar para que las mejores personas quieran venir y trabajar. Eso para nosotros lo es todo».

Taylor y Rice discuten la trayectoria de la quinta temporada en las últimas ocho temporadas a medida que la compañía evolucionó de ser parte de un esfuerzo por ser vendido a CJ Enm a principios de 2022. Los co-CEO son productores y vendedores experimentados, lo que les dio mucha información sobre cómo construir una organización efectiva.

«Para mí personalmente, después de haber tenido experiencia en el otro lado, siempre me pareció frustrante al tratar con estudios donde sentí que estaban muy engranados. La gente de películas no hablaba con la gente de la televisión, y se sentía mucho como muchos contratistas independientes», dice Taylor. «Fue realmente importante para nosotros que sea un entorno altamente colaborativo y altamente emprendedor donde las personas están empoderadas. Tienes que encontrar grandes personas y realmente tienes que confiar en ellos y empoderarlas».

También en el episodio de hoy, Michael Schneider, VariedadEl editor de televisión de la televisión discute su columna reciente en la que ofrece una propuesta audaz a la academia de televisión mientras se prepara para negociar un nuevo acuerdo de derechos de televisión para los Premios Emmy. Durante los últimos 30 años, los premios Emmy han girado anualmente entre ABC, CBS, Fox y NBC, que se conoce como «The Wheel Deal». Schneider sugiere un enfoque diferente para el próximo contrato que entrará en vigencia en 2027.

«¿Por qué no dar a todos los Emmys Y siga un modelo que en realidad se ha hecho de manera bastante efectiva con los eventos de caridad a través de los años «, dice Schneider.» Por lo general, cuando hay un gran desastre, hay un evento de caridad que viene después y cada red y cada streamer ejecutarán ese evento de caridad. Se llama obstáculo. ¿Por qué no hacemos eso con la transmisión más importante del año de televisión, que se celebra a sí misma?

Schneider nota que dirigió la idea más allá de Maury McIntyre, presidente y CEO de la Academia de TV, y obtuvo un pulgar hacia arriba.

«Tal vez he rociado algunas ideas para la academia de televisión mientras se sientan nuevamente con sus socios de red y comienzan a producir cualquiera que se vea este nuevo contrato», dice Schneider.

