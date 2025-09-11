Chiefs cae revelando evaluación del novato de Ashton Gillotte

Cada año, los equipos de la NFL son testigos de jugadores de primer año que se convierten en valiosos contribuyentes. A menudo lleva meses, especialmente para contendientes como el Jefes de Kansas City.

Un jugador de la cosecha del draft de la NFL del Día 2 del club ya está destacada. Extremo defensivo Ashton Gillotte Obtuvo muchos elogios a pesar de una Semana 1 abreviada.

El novato de los Jefes, De Ashton Gillotte, elogió al principio de la campaña de debut

En declaraciones a los medios de comunicación el jueves, el coordinador defensivo Steve Spagnuolo dijo que el producto de Louisville merece más instantáneas. Si no fuera por una lesión en el codo sufrida contra el Chargers de Los ÁngelesYa habría llegado al campo más.

«Sí, absolutamente», dijo Spagnuolo. «Ustedes no habrían estado fuera de uno a uno ayer, ¿verdad? Los hicimos un poco más tarde en la práctica, pero pensé que hizo un buen trabajo en uno a uno. Obtuvo ese codo, de lo contrario creo que habría tenido más jugadas en el juego. Seguiremos tratando de prepararlo».

Esto marca la segunda vez en el mes de septiembre Ese Spagnuolo ha tenido cosas buenas que decir sobre Gillotte. La punta de la gorra no se detuvo allí. El tackle defensivo Chris Jones también es fanático de la selección de tercera ronda.

«Él viene», dijo Jones. «Sabes, él todavía es joven, así que no podemos poner demasiada responsabilidad en Ashton. Pero todo lo que le hemos pedido, lo ha hecho bien. Creo que continuará mejorando durante todo el año».

Gillotte, un final resistente con Excelentes puntajes atléticosfue sólido durante la pretemporada. Lo convirtió en un fuerte debut en la temporada regular, incluso con solo nueve instantáneas jugadas. En esos repeticiones, registró una presión y publicó un saludable 65.1 Enfoque profesional de fútbol Pase Rush Grade. Entre todos los jugadores en el frente defensivo de los Chiefs, esa cifra se clasificó primero. Gillotte terminó con un tackle asistido el viernes por la noche.

La línea defensiva de Kansas City debe mejorar en la mala semana 1 que muestra

Ser justo con los jefes, Joe todo es un tackle ofensivo fenomenal. Penetrar los cinco delanteros de los Chargers es más fácil decirlo que hacerlo. Con eso en mente, sería injusto no mencionar la ausencia de estrella Rashawn Slater. Kansas City no pudo tener mucha presión sobre el mariscal de campo Justin Herbertquien rápidamente entregó uno de sus mejores juegos como profesional.

Los Chiefs jugaron una marca de fútbol indisciplinada e ineficaz por adelantado. Culminó con Herbert congelando el juego en una jugada que vio un tackle defensivo All-Pro Chris Jones perder contener y obtener (legítimamente) ladró para ello. Las estadísticas avanzadas también respaldaron las luchas. En las tasas de ganancias del equipo de ESPN Para Pass Rush Wins y Run Stops, el grupo de Spagnuolo ocupó el puesto 21 y 25, respectivamente, en la Semana 1.

En pocas palabras, eso no lo cortará este domingo. Por muchas dificultades que Kansas City tuvo que comenzar el año, un esfuerzo similar conduciría a resultados aún peores. El Filadelfia Eagles Cuenta con una gran colección de talento. Esto es conocido por los Chiefs, y no lleva un viaje demasiado atrás en el tiempo para recordarlo.

Tal vez la solución es que Jones está a la altura de su cheque de pago. Existe la posibilidad de que la respuesta real esté en algún lugar en el medio, lo que indica la importancia de otros como Charles Omenihu y Mike Danna. George Karftis Fue el único prominente Snap-Getter que apareció en la Semana 1.

Gillotte vino a jugar, pero solo el tiempo dirá si el elogio se convierte en una carga de trabajo más significativa.