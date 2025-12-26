Chiefs bajo fuego por extraña escena de Travis Kelce después de la pérdida de Navidad

Jefes de Kansas City Es posible que el ala cerrada Travis Kelce haya jugado su último partido en el Arrowhead Stadium, y terminó con cierta controversia.

Kelce y los Chiefs fueron los anfitriones del Broncos de Denver en un enfrentamiento la noche de Navidad sin nada en juego para Kansas City. Ya habían sido eliminados de la contienda por los playoffs hace dos semanas y llegaron al juego con el tercer mariscal de campo Chris Oladokun al mando después de las lesiones de Patrick Mahomes y Gardner Minshew que pusieron fin a la temporada.

Todavía había mucha atención sobre Kelce, pero los Chiefs se aseguraron de que tuviera algo de privacidad en lo que podría ser su último camino de regreso al vestuario.

Los jefes reciben críticas por ocultarle las cámaras a Travis Kelce

Kelce pareció empaparse de los momentos de su último partido, mostrando emoción durante el himno nacional y pasando tiempo chocando las manos con los fanáticos después del pitido final.

Pero cuando Kelce comenzó a caminar por el túnel hacia el vestuario, un miembro del personal del equipo detuvo físicamente a un equipo de cámara de Amazon Prime para que no lo siguiera. El incidente fue transmitido en vivo, lo que generó algunas críticas a los Chiefs.

“ESTO FUE MUY EXTRAÑO… A Kansas City #Jefes «Un empleado se peleó con el camarógrafo de transmisión de Prime Video que intentaba seguir a Travis Kelce al vestuario», cuenta MLFootball. compartido en Xjunto con un vídeo del incidente. “Este metraje se mostró en vivo en la transmisión”.

El reportero de la NFL Chase Snyder señaló que el miembro del personal que impidió que el equipo de cámara siguiera a Kelce también bloqueó una cámara después de la victoria del equipo en el Super Bowl sobre el 49ers de San Francisco – en ambas ocasiones ganándose la ira del locutor Al Michaels.

«Este es un tipo que ama su trabajo y cierra momentos conmovedores en la historia de los Chiefs. Y le encanta hacerse enemigos de Al Michaels», compartió Snyder en un publicar en X.

Travis Kelce aborda los rumores de jubilación

Kelce había estado evitando a los medios después de cada una de las dos últimas derrotas del equipo, pero respondió preguntas después de la derrota de la noche de Navidad y abordó los rumores sobre su retiro.

Kelce dijo que aún tenía que tomar una decisión final y que sólo se estaba concentrando en terminar la temporada primero.

«Me he centrado simplemente en intentar ganar partidos de fútbol», dijo Kelce a los periodistas. vía KMBC. «Dejaré que sea una decisión que tome con mi familia, mis amigos, la organización de los Chiefs… cuando llegue el momento».

Pero Kelce sí se mostró nostálgico, recordando sus primeros partidos en el Arrowhead Stadium y compartiendo su amor por los aficionados.

“Uno siente eso desde el primer partido al que asiste”, dijo Kelce. «Recuerdo haber ido a los juegos en mi año de novato, incluso cuando estaba en las suites con una rodillera puesta. Sientes la emoción. Creo que ganamos nuestros primeros ocho juegos cuando llegamos aquí, y fue cuando llegamos a nuestro quinto, sexto juego en casa, y todo era genial, y la gente estaba aquí ruidosa y orgullosa. Fue algo hermoso, hombre. Así que probablemente diría que en mi año de novato, realmente descubriste lo especial que es este lugar».