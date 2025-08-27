Chiefs anuncia una lista completa de 53 hombres para la temporada con recortes de la lista

En un abrir y cerrar de ojos, la fecha límite de corte de la lista de la NFL 2025 ha pasado oficialmente. El Jefes de Kansas City Y los otros 31 clubes ahora saben quién estará en la tabla de profundidad en la próxima temporada.

El gerente general Brett Veach y la compañía han cumplido con la fecha límite de ET de las 4:00 pm de la liga. La lista está recortada de 91 jugadores a 53, preparando la escena para un intento de volver a ejecutar la AFC. Puede ver la lista completa de transacciones aquí.

Sin más preámbulos, aquí está con quién están entrando en la campaña 2025-26.

Presentación de la lista de los Jefes de 2025: ofensa

Sin sorpresas. Mahomes está centrado en la venganza con láser Esta temporada, que es una gran noticia para Kansas City. Minshew, quien firmó durante la temporada baja, Puede ser la mejor copia de seguridad que ha tenido el equipo Desde el propio Mahomes en 2017-18.

Con noticias de noticias ese agente libre no reclutado de 2024 Carson Steele fue renunciado, este es el grupo con el que rodan los Chiefs. Pacheco está mirando un rebote después de una campaña 2024 cortada por lesiones, mientras que Hunt debería beneficiarse de una carga de trabajo aligerada. Kansas City monitoreará cuánta explosividad ofrece el resto de la habitación.

Por otro año más, Kansas City está en la lista de un montón de recursos. ¿Cuánto tiempo permanece arroz en la lista activa antes de un suspensión pendiente vale la pena mirar. Así es Cómo se ajusta Thornton Después de un excelente verano y Cuánto tiempo Brown puede mantenerse saludable para.

Recién salido de su compromiso con Taylor SwiftKelce ha vuelto por otra temporada. Su padre, ed, predice un esfuerzo vintage. En otros lugares, Gray buscará construir un año profesional. Robert Tonyan Extraña por poco el corte.

Los Chiefs están todos en Simmons, que es recibir elogios del entrenador en jefe Andy Reid. Cómo los jugadores tarifas en una nueva posiciónGuardia izquierda, es una de las historias más grandes de Kansas City. Tener a Moore como un tackle swing es un tremendo desarrollo de profundidad.

DEFENSA

Incluso después de un lesión que terminó la temporada al ex primer ronor Felix Anudike-UzomahEste sigue siendo un grupo interesante. Reuniéndose con nnadi a través del comercio es un movimiento clásico de Veach. En otros lugares, Norman-Lott ha amamantado una lesión en el tobillo, pero está progresando.

El mismo trío confiable de Bolton-Tranquill-Chenal comenzará en 2025-26. Bassa es un fanático del atletismo como novato, y Cochrane está de regreso de una lesión. Se informó el martes por la mañana Que McDonald, otro hombre de primer año, pasó a través de los cortes de la lista.

Watson actuó a nivel de élite la temporada pasada antes de lastimarse. Esa versión de él tendrá que aparecer este año. Fulton es el factor X de este grupo. Hizo un debut tardía en el campo de entrenamiento y claramente seguía teniendo las piernas debajo de él en la pretemporada.

Con Deon Bush caer víctima de un Lesión de AquilesLa profundidad de seguridad de los Chiefs ya estaba probada. Ese fue el caso antes de que se produjeran noticias de Mike Edwards ser en el bloque de corte. Ahora, Kansas City confía en este grupo para resistir la tormenta en 2025-26.

Equipos especiales

Butker perdió cuatro juegos la temporada pasada debido a una lesión, viendo que su eficiencia disminuyó en general. Ahora saludable, es un candidato de devolución. Araiza hizo un esfuerzo inconsistente en el primer año con los Chiefs. Ocupó el puesto 15 en la EPA entre los apostadores, Puntalítica. Winchester volvió a firmar un acuerdo de un año y $ 1.65 millones en la temporada baja.