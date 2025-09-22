Chiefs All-Pro Suprups Super-Bowl-ganador después de años de falta de respeto

El Jefes de Kansas City Finalmente rompió el punto muerto de victorias en la temporada regular de 2025 con una victoria sobre el Gigantes de Nueva Yorkquienes caen a 0-3 en la temporada.

Mientras que los Chiefs estaban lejos de ser perfectos, cualquier victoria de dos dígitos es positiva en el Liga Nacional de FútbolY ciertamente había buenos elementos para quitar del juego, particularmente en la ofensiva.

Sin embargo, uno de los momentos más interesantes y reveladores del espectáculo se produjo después de que el juego había terminado, donde el tackle defensivo y 3 x All-Pro, Chris Jonesfue entrevistado después del juego.

Se reveló que Jones había querido hacer un intercambio de jersey con el mariscal de campo de los ahora gigantes y el campeón del Super Bowl XLVIII, Russell WilsonDurante casi la totalidad de su carrera, pero nunca había logrado obtener uno.

Pero cuando se le preguntó si volvería a preguntar el domingo por la noche un intercambio de camisetas: Jones finalmente recuperó la antigua leyenda de los Seahawks, diciendo que ya no estaba interesado en un intercambio de camisetas posterior al juego.

¿Por qué Chris Jones rechazó la camiseta de Russell Wilson?

«Ni siquiera lo quiero», respondió Jones al entrevistador después del juego, «todo está bien. No lo quiero».

El cambio de 180 grados de tratar constantemente de hacer que la camiseta de uno de los quarterbacks más singulares sea adornado a la NFL, a afirmar que ya no está interesado en un intercambio de jersey, ciertamente no es trivial.

Especialmente cuando considera que Jones ha estado en la liga desde 2016, por lo que esta es su décima temporada en el fútbol profesional.

Así que la reacción de Jones, aunque no es publicitada abiertamente, probablemente se reduce a una mezcla de Wilson que no juega bien: el ex All-Pro fue 18/32 por 160, sin touchdowns y 2 intercepciones; y queriendo recuperar el suyo en Wilson al humillarlo en la televisión nacional después de su brutal exhibición.

¿A dónde va la defensa de los Jefes desde aquí?

Un juego de dos direcciones y dos intereses ciertamente no es un mal comienzo, pero superar a los Gigantes no es similar a derribar el Fort Knox de las ofensas de la NFL.

Wilson mostró su edad y deterioro, con los 36 años recibiendo múltiples abucheos al final del juego como llamadas de medios y fanáticos para insertar novato en la primera ronda, Jaxson DartEn la acción a tiempo completo crece cada vez más fuerte.

Pero esto fue sin duda un buen «juego de pistas», y los oponentes no olvidarán con prisa la inmensa destreza del legendario coordinador defensivo, Steve Spagnuolo, al superar a algunas de las mejores mentes ofensivas de la era actual.

Jones obtuvo su primer saco de la temporada el domingo por la noche, uno que los fanáticos de los Chiefs esperan que sea el primero de muchos, ya que la leyenda de los Chiefs ingresa a su temporada del 31 de edad.

Gran parte de la cobertura de los medios en los próximos días se centrará en Patrick Mahomes‘Fuerte exhibición cuando el equipo volvió a las formas ganadoras, ya que el MVP de 3 x Super Bowl lanzó para 224 yardas y un touchdown, finalmente encontró una química muy necesaria con receptores Tyquan Thornton y JuJu Smith-Schuster.

Pero la defensa fue lo que mantuvo a KC a lo largo de casi toda la noche, incluso cuando el juego estuvo empatado en 6-6. Y si los Chiefs deben hacer un impulso de playoffs serio una vez más esta postemporada, gran parte de eso sin duda tendrá que provenir de las actuaciones de ese lado del balón.