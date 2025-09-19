Chico Aura conoce al jugador canadiense de bádminton Victor Lai en la semifinal Indonesia Masters 2025

Pekanbaru, Viva – solteros de hombres indonesios Chico aura dwi wardoyo Consciente del sencillo canadiense Victor Lai en las semifinales Masters de Indonesia 2025 en Gor Youth, Pekanbaru, sábado 20 de septiembre de 2025.

Chico Evaltar la competencia de hoy tiene la misma oportunidad que Victor Lai tiene una gran confianza.

«Victor Lai es un buen jugador y ayer acaba de ganar una medalla de bronce en el Campeonato Mundial. Mañana (hoy) conoció a Victor Lai, quiero jugar de manera óptima», dijo Chico, según lo mencionado por PBSI.

Chico confirmó el boleto de semifinal después de conquistar a Taipei Single Wang Po-Wei a través del drama Rubber Game, 18-21, 21-19 y 21-8.

Había perdido puntos en el primer juego, Chico se sorprendió porque el juego de su oponente era muy difícil de predecir.

«Después del segundo intervalo de juego, comencé a poder leer el juego y Alhamdullilah puede tomar una victoria. En el tercer juego, la condición del oponente parece bastante cansado, así que trato de jugar un rally y más tranquilo», dijo Chico.

«Hoy es el juego del oponente más allá de mis expectativas porque anoche había observado el juego, resultó que en el campo los golpes eran diferentes», agregó el sexto Pebulu superior en el torneo. (Hormiga)