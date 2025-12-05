Chicago Music Box Theatre agrega una tercera pantalla y adquiere Heights Theatre

El Music Box Theatre de Chicago tiene planes de agregar una nueva tercera pantalla de 100 asientos en su ubicación de Southport Avenue y adquirir el Heights Theatre en Minneapolis, Minnesota, en 2026.

Los antiguos propietarios-operadores de Music Box, Brody Sheldon y la familia Schopf, se asociarán con Ryan Oestreich para supervisar la transición del teatro.

Bajo el nuevo propietario, Heights Theatre cerrará por un corto período de tiempo después de la proyección anual de Año Nuevo de “Holiday Inn”. Reabrirá el 9 de enero de 2026 con “Father Mother Sister Brother” de Jim Jarmusch, títulos de repertorio clásico adicionales y nueva programación seleccionada por el equipo de Music Box.

Las tradiciones que permanecerán en Heights Theatre incluyen las proyecciones de “White Christmas”, “Holiday Inn” el día de Año Nuevo, el festival Celebration of Cinema y asociaciones con Trylon Cinema.

Las nuevas incorporaciones incluirán proyecciones nocturnas los viernes y sábados por la noche, cine infantil los sábados por la mañana y una serie de cine mudo revitalizado con acompañamiento de órgano en vivo.

La tercera expansión de la pantalla del Music Box Theatre debutará en el verano de 2026. El proyecto está financiado por la propiedad y respaldado por una subvención de desarrollo comunitario de la ciudad de Chicago.

El nuevo lugar permitirá una programación independiente, internacional y de repertorio ampliada junto con mayores oportunidades para eventos de cineastas, festivales y proyecciones extendidas. También se incluirán asociaciones comunitarias adicionales y presentaciones especiales.

Jueves 4 de diciembre

La Unidad de Historias Climáticas de Doc Society anuncia subvenciones del Story Fund

La Unidad de Historia del Clima de Doc Society anunció los beneficiarios del Fondo de Historia del Clima 2025, seleccionando siete nuevos proyectos visionarios de un grupo global de solicitantes sin precedentes. Este año, el Fondo recibió

808 solicitudes de 122 países, presentadas en inglés, español, portugués y francés, lo que refleja la demanda internacional en rápido crecimiento de una narración climática ambiciosa y centrada en la justicia.

La Unidad de Historia Climática ha otorgado siete nuevas subvenciones por un total de 765.000 dólares, para apoyar tanto la producción creativa como iniciativas de impacto estratégico.

Desde su lanzamiento en 2019, la Unidad de Historias Climáticas ha otorgado 6,3 millones de dólares directamente a narradores, productores de impacto y aliados culturales, apoyando 59 historias con temas climáticos en todos los medios. El Fondo proporciona subvenciones de hasta 125.000 dólares para apoyar campañas de producción e impacto. Sólo en 2025, el Fondo continúa profundizando este compromiso con inversiones específicas diseñadas para escalar la ambición.

y el alcance de la narración sobre el clima global.

Gravillis Inc. nombra a KaLynn Jenkins directora de operaciones

KaLynn Jenkins se ha unido a Gravillis Inc. como nueva directora de operaciones (COO) de la agencia creativa. Más recientemente, Jenkins se desempeñó como vicepresidente de operaciones en Skydance Media.

En su nuevo cargo, Jenkins supervisará una variedad de operaciones mientras impulsa iniciativas de crecimiento estratégico, trabajando en estrecha colaboración con el director ejecutivo Kenny Gravillis para escalar la agencia, ampliar los flujos de ingresos y fortalecer las asociaciones con los clientes.

«A medida que nuestra agencia avanza y se expande, KaLynn es el complemento perfecto para encarnar ese crecimiento», dijo Gravillis en un comunicado. «Su experiencia y energía son un activo valioso para el futuro de la empresa, además de mantener nuestras operaciones eficientes y flexibles para este panorama en constante cambio llamado ‘entretenimiento'».

Gravillis, que actualmente celebra su 25.° aniversario, es la agencia detrás de algunas de las campañas recientes más memorables, incluidas Sinners, “Highest 2 Lowest” de Spike Lee, protagonizada por Denzel Washington, “Captain America: Brave New World”, “G20” de Viola Davis, Motion Picture Academy y el próximo lanzamiento del 40.° aniversario de “Regreso al futuro”.

Martes 2 de diciembre

BAFTA presenta los ganadores de la cohorte estadounidense innovadora de 2025

Se ha presentado la cohorte BAFTA Breakthrough US 2025, que presenta a 12 creativos que trabajan en cine, televisión y juegos en los Estados Unidos. Apple TV será el patrocinador de este año.

Lea la lista completa de la cohorte BAFTA Breakthrough US de este año.

Avances estadounidenses:

Brandon Wilson, actor – “Nickel Boys” (Película)

Brittany Shyne, directora – “Seeds” (Película, Documental)

Chase Infiniti, actor – “Presunto inocente” (Televisión)

Her Erica, intérprete de voz – “Ghost of Yote” (Juegos)

Eva Victor, escritora, directora, actriz – “Sorry, Baby” (Película)

Frida Pérez, escritora, productora – “El Estudio” (Televisión)

Karla Reyes, directora creativa – “Take Us North” (Juegos)

Mia Cioffi Henry, directora de fotografía – “Sorry, Baby” (Película)

Miles Caton, actor – “Sinners” (Película)

Min Ji (Maggie) Kang, escritora, directora – “KPop Demon Hunters” (Película)

Paige Bethmann, directora – “Remaining Native” (Película, Documental)

Xalavier Nelson Jr., jefe de estudio – “I Am Your Beast” (Juegos)

La cohorte BAFTA Breakthrough US fue seleccionada por un jurado encabezado por Channing Godfrey Peoples, Davina Pardo, Jessica Hernandez, Kate Edwards, Nyasha Hatendi, Paul Rogers, Sam Enoch, Simone Ling para cine y televisión y Andrew Prahlow, Arjun Yadav, Carmen Askerneese, Del Walker, Dmitri Johnson, Julia Bianco Schoeffling y Tara Voelker para juegos.

El Gremio de Directores de Arte honrará a cuatro visionarios con premios Lifetime Achievement Awards

El Art Directors Guild honrará a cuatro de sus miembros con premios Lifetime Achievement Awards en la 30.ª edición de los premios anuales a la excelencia en diseño de producción el 28 de febrero de 2026.

Los premios se entregarán al diseñador de producción Bo Welch, al decorador de arte y escenógrafo Jann Engel, al artista de guiones gráficos y diseñador de producción Tom Southwell y al artista escénico Stephen McNally por sus excepcionales carreras en sus respectivos campos.

Welch es un diseñador de producción nominado al Oscar y responsable de crear los estilos distintivos de “Beetlejuice”, “Batman Returns”, “Edward Scissorhands”, “Men in Black”, “The Birdcage” y la serie de Netflix “A Series of Unfortunate Events”. Mientras tanto, Jann Engel ha ganado dos premios ADG y sus créditos como director de arte y escenógrafo incluyen “Memoirs of a Geisha”, “Mars Attacks!”, “Legends of the Fall”, “Road to Perdition”, “Addams Family Values” y varias películas de Marvel, incluidas “The Avengers”, “Avengers: Infinity War”, “Avengers: Endgame” y “Guardians of the Galaxy Vol. 2”.

Los talentos de Southwell en el guión gráfico y el diseño de producción han creado la estética de “Blade Runner”, “X-Men”, “Disturbia”, “Navy Seals”, “Arachnophobia” y sus fructíferas colaboraciones con el director Ron Underwood en “City Slickers”, “Heart and Souls”, “Speechless” y “Mighty Joe Young”. Finalmente, McNally ha proporcionado la dirección escénica de “Anna and the King”, “Venom: Let There Be Carnage”, “What Dreams May Come”, “Flubber” y el programa de televisión “Trauma”. También construye y pinta escenografía para la Ópera de San Francisco.

La 30ª edición de los Premios Anuales a la Excelencia en Diseño de Producción se llevará a cabo en el InterContinental en el centro de Los Ángeles. La ceremonia estará producida por Megan Elizabeth Bell, Michael Allen Glover y Tom Wilkins.

Lunes 1 de diciembre

Joseph Kosinski y Jerry Bruckheimer recibirán el honor de Harold Lloyd en los premios Lumiere

El director de “F1”, Joseph Kosinski, y el productor Jerry Bruckheimer recibirán el Premio Harold Lloyd en el 16º almuerzo anual de los Premios Lumiere el 9 de febrero de 2026 en el Hotel Beverly Hills.

El premio celebra sus logros sobresalientes en la narración cinematográfica y la innovación tecnológica, ejemplificados más recientemente por su aclamada colaboración en “F1” de Apple Original Films.

Tras su estreno en cines el 27 de junio, «F1» debutó como la película número uno en la taquilla mundial y desde entonces ha recaudado más de 630 millones de dólares en todo el mundo, lo que la convierte en la película original con mayor recaudación del año.

Otras colaboraciones del dúo incluyen “Top Gun: Maverick”. Los créditos de dirección de Kosinski incluyen “Oblivion”, “Tron: Legacy” y “Only The Brave”. Bruckheimer es conocido por las franquicias “Piratas del Caribe”, “Top Gun”, “National Treasure”, “Bad Boys” y “Beverly Hills Cop”.

