Chhattisgarh ve la rendición masiva de 210 maoístas, CM la califica de histórica







Unos 210 cuadros maoístas, incluido un miembro del Comité Central, se entregaron ante las autoridades en Chhattisgarh Jagdalpur el viernes, lo que la convierte en la mayor rendición masiva en la historia de las operaciones anti-Naxal en el estado, dijeron funcionarios.

Con esto, un total de 238 naxalitas abandonaron el camino de la violencia y se unieron a la corriente principal en el estado en los últimos tres días, mientras que otros 28 se habían rendido el miércoles.

Al elogiar el acontecimiento, el Ministro Principal Vishnu Deo Sai dijo que era un día histórico no sólo para Bastar sino también para Chhattisgarh y el nación entera.

Hoy es un día histórico no sólo para Bastar sino para todo Chhattisgarh y el país. Hoy, 210 naxalitas de Bastar, que alguna vez vagaron por caminos oscuros durante años después de enredarse en las mentiras del maoísmo, han adoptado la corriente principal del desarrollo al expresar su fe en la Constitución y nuestras políticas. Hoy él… pic.twitter.com/oGhfcG63GB – Vishnu Deo Sai (@vishnudsai) 17 de octubre de 2025

Según los funcionarios, la rendición masiva del viernes, la mayor en la historia de las operaciones anti-Naxal en el estado, marca un punto de inflexión decisivo en la actual campaña del gobierno para eliminar el extremismo de izquierda.

Todos los cuadros que se entregaron ante la policía y los oficiales paramilitares en Jagdalpurla sede del distrito de Bastar, fueron recibidos formalmente por líderes comunitarios tribales y sacerdotes que los saludaron con rosas rojas, que simbolizan el amor, la paz y un nuevo comienzo.

Los cuadros rendidos, altos funcionarios policiales y paramilitares y líderes de las comunidades tribales posaron posteriormente para fotografías.

La pancarta detrás del escenario, donde los cuadros posaban para una fotografía, decía «Poona Margem – Punarwas se Punarjeevan – Cuadros maoístas reincorporándose a la corriente principal».

Poona Margem es una iniciativa de rehabilitación lanzada por la policía de Bastar Range para los naxalitas.

En una conferencia de prensa posterior, CM Sai dijo que 210 hermanos y hermanas que estaban equivocados y desconectados de la sociedad se reincorporaron hoy a la corriente principal, mostrando fe en el Constituciónel camino de la no violencia mostrado por Mahatma Gandhi y la política de rehabilitación del Estado.

Los cuadros rendidos incluyen desde líderes de alto rango hasta miembros de bajo rango, dijo, felicitándolos y deseándoles lo mejor para su futuro.

La política de Rendición y Rehabilitación del estado tiene múltiples disposiciones, incluyendo asistencia financiera, beneficios de tierras, beneficios en la nueva política industrial y su vinculación con el empleo, añadió.

El evento histórico es visto como resultado de la estrategia integral anti-Naxal de los gobiernos central y estatal, apoyada por esfuerzos sostenidos de la policía, las fuerzas de seguridad, la administración local y la participación activa de comunidades conscientes y vigilantes, dijo.

Sénior Líderes maoístas Entre quienes se rindieron se encuentran rupesh alias satish, un miembro central del comité; Bhaskar Alias ​​​​Rajman Mandavi, Ranita, Raju Salam, Dhanus Santu: los cuatro miembros del Comité Zonal Especial de Hambre (DSKSZC), y Ratan Elam, un miembro del Comité Regional, dijeron los funcionarios.

Los maoístas rendidos entregaron 153 armas, incluidos 19 rifles AK-47, 17 rifles de carga automática, 23 rifles INSAS, una LMG (ametralladora ligera) INSAS, treinta y seis rifles .303, cuatro carabinas y 11 lanzagranadas de cañón (BGL), dijo un oficial de policía.

El 2 de octubre, hasta 103 Naxalitas49 de ellos, que llevaban una recompensa colectiva de más de 1,06 millones de rupias, se habían rendido en el distrito de Bijapur de la región de Bastar.

El ministro del Interior de la Unión, Amit Shah, ha subrayado repetidamente la determinación del gobierno de erradicar el naxalismo, concentrado en gran medida en la región de Bastar en Chhattisgarh, antes del 31 de marzo de 2026.

El jueves, Shah declaró dos regiones más afectadas: Chhattisgarh, Abujhmarh y Norte Bastarlibre del terror naxal y dejó en claro que aquellos que estén dispuestos a rendirse son bienvenidos, pero aquellos que continúen empuñando armas enfrentarán la ira de las fuerzas de seguridad.

