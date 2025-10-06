Chhattisgarh lanza el esquema de servicio del primer ministro rural para 250 aldeas







El recién lanzado Ministro Ministro Rural Rural Bus Service (CMRBS) proporcionará servicios de transporte público en áreas remotas de ChhattisgarhCubriendo 250 aldeas en la primera fase, dijo el domingo un funcionario del gobierno el domingo.

En la primera fase, el esquema cubrirá aldeas en las divisiones de Bastar y Surguja dominadas por la tribu, y los servicios comenzarán en 34 rutas con 34 autobuses, conectando 250 aldeas en 11 distritos, dijo. La medida también generará oportunidades de empleo locales, dijo el funcionario.

«El CMRB tiene como objetivo simplificar la vida rural y conectar aldeas con las ciudades. No se trata solo de proporcionar instalaciones de transporte, sino también de fortalecer la economía rural», dijo el primer ministro Vishnu Deo Sai.

