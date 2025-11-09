Chhattisgarh: 9 trabajadores heridos al derrumbarse una losa en una universidad en construcción







Nueve trabajadores resultaron heridos después de que una losa se desplomara sobre ellos en un edificio en construcción de una facultad de medicina en el distrito Durg de Chhattisgarh el domingo. policía dicho.

El incidente ocurrió alrededor de las 2 de la tarde en el sitio del Hospital y Facultad de Medicina Abhishek Mishra Memorial en el área de Junwani, bajo los límites de chowki de la policía de Smriti Nagar, dijo un funcionario.

Dijo que una losa recién colocada del edificio se derrumbó repentinamente cuando los trabajadores estaban debajo, atrapando a nueve de ellos.

Fueron rescatados inmediatamente y trasladados de urgencia al Hospital Shankaracharya, ubicado dentro del mismo local, dijo.

«Se dice que los trabajadores heridos están fuera de peligro. Se ha iniciado una investigación sobre el incidente y se tomarán medidas adicionales en base a los hallazgos», dijo el funcionario.

el medico colega está siendo desarrollado por el Grupo Shankaracharya, dijeron los funcionarios.

