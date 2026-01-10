Chhattisgarh: 63 maoístas se rinden bajo la política de rehabilitación







Hasta 63 maoístas, 36 de ellos con una recompensa colectiva de más de 1,19 millones de rupias, se rindieron en Chhattisgarh distrito de Dantewada el viernes, dijo un alto funcionario de policía.

Los cuadros, entre ellos 18 mujeres, se entregaron ante altos funcionarios de la policía y de la Fuerza de Policía de Reserva Central (CRPF) aquí bajo la iniciativa ‘Poona Margem’ (de la rehabilitación a la reintegración social), dijo el superintendente de policía de Dantewada, Gaurav Rai.

El maoístas dijeron que también estaban impresionados por la política de rendición y rehabilitación del gobierno estatal, dijo. Estuvieron activos en la división de Bastar del sur, la división de Bastar del oeste, la división de Maad en el estado y en las zonas fronterizas con Odisha. Siete de los cuadros recibieron una recompensa de 8 rupias lakh cada uno, dijo.

Los 63 maoístas rendidos recibirán asistencia inmediata de 50.000 rupias cada uno y serán rehabilitados según la política del gobierno, añadió SP Gaurav.

