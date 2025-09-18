Chhattisgarh: 12 Naxals que llevan Rs 18 lakh Bounty rendición







Doce NaxalsIncluyendo cinco mujeres, con una recompensa total de Rs 18 lakhs, se rindió ante la policía en el distrito de Narayanpur de Chhattisgarh. 12 Naxals que llevan una recompensa total de Rs 18 lakhs se han rendido hoy. Los 12 Naxals incluyen cinco mujeres y siete hombres. Dos de ellos eran ECM en su atuendo Naxal en las áreas de Indravati y East Bastar «, dijo a Ani el Superintendente de Policía de Narayanpur, Robinson Guria.

El SP declaró que bajo la política de entrega, los Naxals entregados reciben Rs 50,000 cada uno, y sus documentos de identificación se realizan para que obtengan los beneficios de los esquemas gubernamentales. Según Narayanpur SP Guria, uno de los Naxals entregados pertenecía al pelotón 16, cuyo comandante fue neutralizado en la última operación. El SP declaró que los Naxals se rindieron debido a la política de rendición del gobierno y al aumento de la presión de las operaciones anti-naxales en curso.

«Uno de ellos es del pelotón 16, cuyo comandante habíamos neutralizado en la última operación. Han dicho que están bajo presión, ya que saben que la policía continuará operaciones anti-naxales. Se están rindiendo debido a la política de rendición del gobierno. En 2025, 171 Naxals se han rendido, incluido el cuadro superior Naxals. Según la política de entrega, los Naxals entregados reciben Rs 50,000 cada uno y sus documentos de identificación se realizan para que obtengan beneficios de los esquemas de gobierno «, dijo.

Más temprano el miércoles, dos Naxals fueron asesinados en un encuentro en el Bijapur de Chhattisgarh. Basado en la información sobre la presencia de Naxals en la región suroeste del distrito de Bijapur, las fuerzas de seguridad lanzaron una operación de búsqueda. Junto con los cuerpos, los brazos y las municiones también se han recuperado del sitio del encuentro.

Además, dos mujeres naxalitas fueron asesinadas en un encuentro con la policía en el distrito de Gadchiroli. La policía dijo que se recibió la información de que algunos miembros de Gatta Los están acampando en el bosque contiguo Pueblo de modaske Bajo la estación de policía Gatta Jambhiya en Etapalli Taluka.

«Se lanzó un OPS bajo Addnl SP Aheri Satya Sai Karthik, junto con 5 unidades C60, desde Aheri. SFS, «Neelotpal, Superintendente de Policía, Gadchiroli.

La búsqueda del área de la jungla ha llevado a la recuperación de dos mujeres Cuerpos maoístas Con un rifle AK-47 automático, una pistola sofisticada, municiones vivos, una gran cantidad de literatura y pertenencias a partir de ahora.

