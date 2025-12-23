Chevy Chase resultó ‘herido’ por ‘SNL50’ excluyéndolo

persecucion chevy aborda su exclusión de “SNL50: The Anniversary Special”. En el próximo documental de CNN Films, «Soy Chevy Chase y tú no» (vía Gente), el original “Sábado noche en vivoEl miembro del elenco admitió que estaba “dolido” por no haber sido incluido en la celebración del aniversario.

«Bueno, en realidad fue un poco perturbador», dijo Chase. «Esta es probablemente la primera vez que lo digo. Pero esperaba haber estado en el escenario también con todos los demás actores. Cuando Garrett [Morris] y laraine [Newman] Subí al escenario allí, tenía curiosidad de saber por qué no lo hice. Nadie me lo pidió. ¿Por qué me dejaron de lado?

Chase, el primer presentador y cocreador de «Weekend Update», también expresó confusión sobre el segmento «SNL50» del programa satírico de noticias y dijo: «¿Por qué estaba Bill Murray allí y por qué yo no? No tengo una respuesta para eso».

«Se lo mencioné una vez en un mensaje de texto a Lorne y luego lo retiré», dijo Chase, refiriéndose al creador de «SNL», Lorne Michaels. “Dije: ‘Está bien, lo retiro, tonto’. Pero no es tan tonto. Alguien ha cometido un grave error allí. No sé quién fue, pero alguien cometió un error. Deberían haberme tenido en ese escenario. Me dolió”.

Perseguir Asistió al especial del 50 aniversario. en febrero de este año. Según el documental de CNN, el programa de aniversario inicialmente estaba programado para presentar más de Chase, y la esposa del actor, Jayni Chase, explicó que la gente «le decía a Chevy hasta ese día que había dos partes, que iban y venían».

“Y luego, de repente, ‘No, no hay nada’”, añadió.

“Había un par de versiones de [‘Weekend Update’] y hablamos de eso «, dijo Michaels en el documento. «También hubo una advertencia de alguien de que no quiero nombrar ese Chevy, ya sabes, no estaba tan concentrado».

“Soy Chevy Chase y tú no” se estrena el 1 de enero a las 8 pm ET/PT en CNN.