Chevy Chase estuvo en coma durante 8 días después de una insuficiencia cardíaca en 2021

Un nuevo documental revela que persecucion chevy Estuvo en coma durante unos ocho días después de sufrir insuficiencia cardíaca durante la pandemia. Fue reportado en 2021 que el comediante que ahora tiene 82 años pasó cinco semanas en el hospital debido a problemas cardíacos no revelados.

“[He] Básicamente ha regresado de entre los muertos. Tenía insuficiencia cardíaca”, dijo la hija de Chase, Caley Chase, en el documental “I’m Chevy Chase and You’re Not”, que se estrenará el 1 de enero en CNN.

«Algo andaba mal y no podía explicarme qué pasaba. Así que fuimos a urgencias. Su corazón se detiene», dijo la esposa de Chase, Jayni Chase. «Durante esos años que bebía, sufrió una miocardiopatía; cuando los músculos del corazón se debilitan y no pueden bombear tanta sangre con cada latido».

La miocardiopatía es una enfermedad crónica que puede provocar insuficiencia cardíaca y otras afecciones graves.

«Decidieron ponerlo en coma durante unos ocho días», reveló Peter Aaron, viejo amigo de Chase. «Eso es bastante duro para el cuerpo».

«El médico nos había advertido: ‘Es posible que no lo recuperemos. No sabemos qué tan presente estará. Prepárense para lo peor’. Se despertó, lo único que pudo hacer fue usar su voz”, continuó Caley, imitando ruidos desorientados.

Sabía que su padre era el mismo Chevy Chase de siempre cuando una enfermera entró para reorganizar algunos equipos médicos: “Dijo: ‘Voy a tener que poner esto aquí’. Y él dijo: ‘Eso es lo que ella dijo’”.

Aaron dijo que a Chevy le tomó un tiempo “reorientarse” después del coma. Tenía cierta “discapacidad cognitiva” y jugaba a las cartas y al ajedrez para “recomponer su cabeza”. (“Sólo puedo decir lo feliz que estoy de volver a estar con mi familia”, dijo Chase en un declaración a la prensa en 2021. «Me siento bien. Estuve en el hospital cinco semanas. Un problema cardíaco. Así que, por ahora, estoy en casa. No voy a ninguna parte»).

En el documental, Aaron dijo: «Siento que sus lagunas en la memoria provienen de ese incidente».

Chevy estuvo de acuerdo: «Según los médicos, mi memoria se perdería. Eso es lo que pasó aquí».

A lo largo del documental, cuando se enfrentó a momentos incómodos de su pasado, incluidas disputas en el set de “Saturday Night Live” y “Community”, Chevy dijo que no recordaba muchos de los incidentes.

«La insuficiencia cardíaca es lo que es. Ahora estoy bien», dijo. «Es solo que afecta tu memoria, los médicos me lo han dicho. Entonces, tengo que recordarme cosas».

En otra parte del documental, el comediante habló “dolido” por su exclusión del “SNL” Especial 50 aniversario.

«En realidad, fue un poco perturbador», dijo. «Esta es probablemente la primera vez que lo digo. Pero esperaba haber estado en el escenario también con todos los demás actores. Cuando Garrett [Morris] y laraine [Newman] Subí al escenario allí, tenía curiosidad de saber por qué no lo hice. Nadie me lo pidió. ¿Por qué me dejaron de lado?

Añadió: “Lo mencioné una vez en un mensaje de texto a Lorne [Michaels] y luego lo recuperé. Le dije: ‘Está bien, lo retiro, tonto’. Pero no es tan tonto. Alguien ha cometido un grave error allí. No sé quién fue, pero alguien cometió un error. Deberían haberme tenido en ese escenario. Me dolió”.