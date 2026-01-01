Chevy Chase estaba ‘deprimido’ después de que el programa de entrevistas de Fox fuera eliminado después de 6 semanas

Un breve capítulo en persecucion chevySu ilustre carrera cómica es su desafortunada serie de entrevistas nocturnas “The Chevy Chase Show”, que se transmitió por Fox durante seis semanas en 1993 y fue cancelada después de críticas mordaces y bajos índices de audiencia.

En el nuevo documental de CNN «Soy Chevy Chase y tú no», Chase habla sobre su experiencia como presentador de un programa de entrevistas y la decepción que siguió. “Nunca seguí el consejo de nadie sobre cómo hacer un programa de entrevistas. puedo hacerloSeguí pensando», dijo en el documento. «Era espantoso. Simplemente no tenía idea de lo que haces en un programa de entrevistas”.

Los representantes y colaboradores de Chase explicaron en el documental que el programa, que se estrenó el 7 de septiembre de 1993, fracasó porque contaba con productores de televisión «antiguos» y necesitaba una nueva visión. Además, si bien Chase era un talentoso actor de comedia y estrella de cine, era menos hábil en el monólogo.

La hija mayor de Chase, Cydney, recordó haber visitado a su padre en el set del programa de entrevistas. “Él se sentía nervioso conmigo”, dijo.

Andy Aaron, escritor de «The Chevy Chase Show», relató: «Las críticas fueron universalmente terribles, y Chevy literalmente entraba a la sala de guionistas y decía: ‘Ustedes están haciendo un gran trabajo. No es culpa suya, es culpa mía'».

«No sé cómo lo hacen personas como Letterman y otros», dijo Chase. «Está más allá de mí. Puedes decir: ‘Bueno, es interesante tener personas diferentes…’ Sí, claro. Todos somos prácticamente iguales. No es tan interesante».

El personal descubrió que Fox había cancelado el programa al final de la fiesta del 50 cumpleaños de Chevy. El líder de la CAA, Michael Ovitz, agente de Chase en ese momento, le preguntó si quería quedarse un par de semanas más. “’¿Un par de semanas?‘», recordó Chase con fingida sorpresa. «Creo que hemos terminado».

Las hijas de Chase hablaron sobre los problemas de salud mental de Chase después de la cancelación de la serie. «Había un ambiente un poco extraño después de su programa de entrevistas», dijo Cydney Chase. «Sé que mi papá ha estado deprimido. Lo supe a una edad temprana. Eso fue un poco difícil para mí porque entraba y tiraba de su camisa y él decía: ‘Ahora no, cariño'».

Caley, la hija de Chase, añadió: «Una cosa que fue interesante acerca de nuestra casa es que mis padres fueron bastante abiertos con algunas de las cosas que estaban sucediendo y que eran más profundas, dependiendo de nuestras edades. Mis padres se comunicaban lo suficiente como para decir: ‘Hay algo llamado depresión, y a las personas les resulta difícil levantarse de la cama'».

“Se metía en la cama y no salía”, añadió Jayni, la esposa de Chase. “No entendí por qué”.

Chase continuaría protagonizando un puñado de películas después de que terminara el programa de entrevistas y, finalmente, tendría un resurgimiento profesional interpretando a Pierce Hawthorne en la comedia «Community», que se transmitió de 2009 a 2014 en NBC.

En 1993, “The Chevy Chase Show” llegó en un momento de frenesí en la televisión nocturna. El retiro de Johnny Carson de “The Tonight Show” un año antes abrió oportunidades, y Arsenio Hall ya presentaba un exitoso programa nocturno sindicado, “Arsenio”, que atrajo inmediatamente a los espectadores más jóvenes y multiculturales de las grandes ciudades. Distribuida por Paramount, “Arsenio” fue el primer competidor en enfrentarse a Carson, quien se mantuvo e hizo mella en su audiencia.

La cadena Fox vio el éxito de “Arsenio” y decidió dar un paso adelante con un programa nocturno. Marcó el segundo intento de Fox de establecer un punto de apoyo en la noche. En octubre de 1986, nació Fox Broadcasting Co. cuando eligió a Joan Rivers para presentar “The Late Show” con la esperanza de enfrentar a Carson con uno de sus presentadores invitados de toda la vida. Pero el programa de Rivers tuvo una carrera difícil y fue eliminado en mayo de 1987. Fue reemplazado brevemente por el poco convencional estilo de revista de noticias proto-“Daily Show”, “The Wilton North Report”. Ese espectáculo duró unos tres meses. Después de eso, Fox abandonó el horario nocturno, centrándose en el horario estelar y encontrando tracción con éxitos como “Married With Children” y “21 Jump Street”.

Cinco años más tarde, el retiro de Carson desencadenó la batalla entre Leno y Letterman que terminó con Leno tomando el trono de “The Tonight Show” y Letterman lanzando una nueva franquicia en CBS. “The Late Show” de Letterman se lanzó en CBS con gran fanfarria el 30 de agosto de 1993, después de que Letterman tuviera que esperar el resto de su contrato como presentador del programa de NBC posterior a “Tonight Show”, “Late Night With David Letterman”. (El puesto vacante en “Late Night” finalmente fue para Conan O’Brien, quien fue renovado en incrementos de seis semanas en sus primeros meses).

Entonces, en esta mezcla entró Chase para luchar contra Leno y Letterman, quienes estaban acelerados para demostrar que eran los mejores en la franja horaria. Todo el conflicto rápidamente fue apodado “las guerras nocturnas” en los medios y la cultura pop.

Aunque duró poco, la llegada del programa de Chase como oferta de la cadena Fox significó el final del programa de Hall en sindicación. Esto se debe a que varias de las estaciones que transmitieron el programa de Hall en los principales mercados eran afiliadas de Fox. Cuando la cadena Fox decidió optar por “Chevy Chase”, esas estaciones afiliadas estaban bajo presión para abandonar el programa de Hall y dar paso a la oferta de la cadena. La mayoría lo hizo. A pesar del rápido gancho de Chase, el daño ya estaba hecho. “Arsenio” emitió su último episodio el 27 de mayo de 1994.

“Soy Chevy Chase y tú no” se estrenó en CNN el 1 de enero.

Aquí está el primer episodio de “The Chevy Chase Show”, vía YouTube