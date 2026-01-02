Chevy Chase dice ‘No soy racista’ mientras resurge el incidente de la palabra N en la comunidad

persecucion chevy Recientemente participó en una entrevista conjunta con Los New York Times junto a Marina Zenovich, directora del nuevo documental de CNN «I’m Chevy Chase and You’re Not», y se le preguntó cómo describe la película la tumultuosa etapa de Chase en «.» Chase tuvo un papel regular en la comedia de NBC y salió después de la temporada 4 en medio de una disputa pública con el creador Dan Harmon sobre diferencias creativas y un incidente en el que supuestamente puso la palabra N en el set.

«No fue una mala experiencia. Simplemente no pensé que el programa fuera tan bueno», dijo Chase a The Times sobre la serie.

Cuando se le preguntó cómo se sentía acerca del final de su papel, Chase respondió: «Pensé que terminó genial».

“Fue un malentendido demasiado grande de lo que estaba diciendo y no diciendo”, agregó Chase sobre su salida. «Pensé que había al menos una persona y otra que, por alguna razón impía, no me entendió, no sabía quién era o no se dio cuenta ni por un segundo de que no era racista. Eran demasiado jóvenes para estar conscientes de mi trabajo. En cambio, hubo algún tipo de reacción visceral por parte de ellos».

Como se relata en el documental y en The Times: «Durante la producción de la temporada 4, Chase se sintió frustrado con la creciente intolerancia de su personaje, en particular con una trama en la que el personaje hace un poco con un títere de cara negra. El documental relata acusaciones de que Chase, frustrado, preguntó si su personaje sería el siguiente en usar un insulto racial y, según se informa, pronunció ese insulto en referencia. Abruptamente abandonó el programa».

El director de «Comunidad», Jay Chandrasekhar, es entrevistado en el documental y dice que Chase tuvo un «crisis» en el set después de que se filtró a la prensa un incidente en el que supuestamente usó la palabra N en el set. El presunto incidente ocurrió entre Chase y su coprotagonista Yvette Nicole Brown, y Chandrasekhar explicó: “Sé que hubo una historia entre [Chevy and Yvette] en torno a la carrera, y ella se levantó y salió furiosa de allí. Chevy se marcha furioso, por lo que el productor dice: ‘Necesitamos a Yvette en la escena, ¿verdad?’ Yo dije: ‘Sí, ella está en la siguiente escena’. Y él dice: ‘Bueno, ella no saldrá a menos que Chevy le pida disculpas’”.

Chandrasekhar dijo que Chevy finalmente regresó al set, pero afirmó que «no dijo nada» para molestar a Brown, y agregó: «[Chevy] dice: ‘Sabes, Richard Pryor y yo solíamos llamar a Richard Pryor con la palabra N, y él solía llamarme The Honky, y nos amábamos’. Y yo dije: ‘Lo sé, hombre, me encanta esa parte’. Le dije: ‘Sabes, ¿podemos disculparnos un poco?’ Él dice: ‘¿Para qué?’”

El incidente fue informado más tarde por The Hollywood Reporter, quien afirmó que Chase estaba «frustrado» con el arco de su personaje y usó la palabra N «al cuestionar el diálogo». El informe enfatizó que Chase no usó el insulto racial directamente a sus coprotagonistas negros Brown y Donald Glover, aunque, según se informó, ambos actores estaban en el set en ese momento.

Chandrasekhar dijo que cuando se reanudó la producción después de que se conoció la historia de THR, Chase llegó al set y tuvo un “colapso total” cuando entró “irrumpiendo en el set y dijo: ‘¿Quién me jodió?’ …¡Mi carrera está arruinada! ¡Estoy arruinado!’ Es como si fuera un colapso total. ¡Que se jodan todos! Y yo dije: ‘Muy bien, filmemos la escena’. Nunca volvió después de eso”.

Zenovich anteriormente dijo Variedad que intentó que más miembros del elenco y del equipo de “Comunidad” de Chase participaran en el documental, pero “todos dijeron que no” porque “hay cosas de las que la gente no quiere hablar”.

A medida que resurgió el incidente de la “Comunidad” debido a “Yo soy Chevy Chase y tú no”, Yvette Nicole Brown tomó Instagram y pareció abordarlo escribiendo: «Hay cosas de las que nunca he hablado públicamente y tal vez nunca lo haré. Cualquiera que actualmente hable POR o ACERCA de mí con autoridad percibida está hablando sin NUNCA hablarme sobre las cosas que dice saber. En realidad, no me conocen en absoluto».

Donald Glover dijo notablemente El neoyorquino en 2018, Chase hizo repetidamente bromas racistas en el set de “Comunidad”. Persigue, mientras tanto, dijo a CBS el domingo por la mañana en 2022 que «me importa una mierda» que los titulares y ex compañeros de reparto lo retraten como problemático en el set, y agregó en ese momento: «Me importa una mierda. Soy quien soy. Y me gusta quién soy. No me importa. Y es una parte de mí que no me importa. Y he pensado mucho en eso. Y no sé qué decirte, hombre. Simplemente no me importa».

Dirígete a Sitio web del New York Times para leer la última entrevista de Chase en su totalidad.