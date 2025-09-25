Chevrolet todavía busca victoria en los playoffs de la primera copa

Después de cuatro carreras en el NASCAR Los playoffs de la serie de la Copa, los equipos de Chevrolet todavía están buscando un viaje a Victory Lane. A pesar de tener los pilotos más elegibles, siete de 16, cuando comenzó el campeonato de 10 carreras, en las últimas seis carreras Toyota y Ford han capturado las primeras cuatro banderas a cuadros.

Cuando terminó la ronda de 16, Chevrolet perdió tres equipos con Alex Bowman, Austin Dillon y Shane Van Gisbergen eliminados. Este fin de semana, la ronda de 12 competirá en Kansas Speedway para rellenar puntos de playoffs o superar la línea de corte.

Ross Chastain puede ganar en Kansas

Ross Chastain y el equipo Chevrolet No. 1 de Trackhouse Racing llegan al oval de 1.5 millas como los victorias reinantes. El año pasado, comenzó 20º y lideró 52 vueltas para capturar su solitaria victoria de la temporada. Este año, su única victoria llegó a una pista del mismo tamaño cuando Ganó el Coca-Cola 600 en Charlotte Motor Speedway en mayo.

«Siento que nuestro programa intermedio es el más fuerte para el automóvil número 1 de los diferentes tipos de pistas», dijo Chastain. “Creo que si podemos replicar cómo corrimos en Kansas el año pasado y Charlotte este año, tendremos un fuerte tiro para ganar o definitivamente correr dentro de los cinco primeros.

«Sin embargo, no hemos podido hacer eso en todas las pistas de milla y media este año. El pequeño signo de interrogación que va a Kansas es si podemos replicar esas carreras».

Chastain necesitará llamar a las notas de su equipo y combinarlas con su talento para tener éxito en Kansas. Llegan al noveno fin de semana en la clasificación de playoffs, 12 marcadores debajo de la línea de corte.

¿Hará el equipo algo diferente con dos carreras restantes hasta que comience la ronda de ocho?

«Todos son profesionales, no puedes entrar en los playoffs y de todo el cambio repentino todo lo que has estado haciendo», dijo Chastain. “Todos entran cada día poniendo su mejor esfuerzo en la tarea en cuestión. Te metiste en los playoffs porque lo hiciste bien.

«Entonces, no diría que las actitudes ni nada cambian solo porque estamos en los playoffs».

Chevrolet tiene las manos llenas

Joe Gibbs Racing ganó las tres ronda de 16 carreras en sus Toyotas con cada uno de sus pilotos ganados. El equipo Penske ganó la carrera de la semana pasada en New Hampshire Motor Speedway para comenzar a la ronda de 12 dando a Ford su primer triunfo de playoffs.

En NHMS, Chevrolet tuvo cuatro de sus pilotos elegibles para playoffs en el top 10. Sin embargo, a partir de ahora, solo William Byron, Chase Elliott y Kyle Larson de Hendrick Motorsports están por encima de la línea de corte. Chastain es el solitario tipo Bowtie que busca volver por encima de esa línea.

Chevrolet ha ganado los últimos cuatro campeonatos de fabricantes después de una blanqueada de cinco años. Antes de eso, dominaron ganar el título del fabricante de 2003 a 2015.

Carson Hocevar como posible spoiler

Mientras Chevrolet está buscando esa primera victoria en los playoffs, probablemente preferirían que provenga de uno de sus cuatro contendientes elegibles restantes. Sin embargo, ese niño «huracán Hocevar» de Spire Motorsports Podría ser una elección razonable.

El joven de 22 años de Portage, MI, se ha hecho un nombre en las últimas dos temporadas de NCS, de manera buena y mala. Conocido por revolver las plumas de algunos conductores veteranos Debido a su estilo agresivo, también ha mostrado momentos de grandeza en las principales carreras, corriendo al frente y ganando acabados encomiables últimamente.

En las últimas nueve carreras, el equipo Chevrolet No. 77 ha terminado 18 o mejor en todos los eventos menos uno. Durante ese mismo lapso, se han logrado cuatro primeros top 10 y siete top 15. En los últimos cuatro, Hocevar ha terminado 15 o mejor con dos de ellos en el T0P 10.

«Siempre me han encantado las pistas de milla y media», dijo Hocevar. «Están donde me siento más cómodo y nuestro equipo ha estado mostrando mucha velocidad las últimas semanas. Ganamos la carrera de camiones en Kansas en mayo, y espero poder traducirlo en el éxito este fin de semana.

«Me encanta correr en la cerca, pero realmente tienes que moverte y probar diferentes carriles. Creo que estamos en una buena posición para tener un fin de semana fuerte».