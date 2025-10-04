Chet Holmgren preparado para la primera selección de estrellas de la NBA en 2026

Bleacher Report recientemente retiró sus predicciones para cinco jugadores con más probabilidades de ganar su Primer asentimiento de estrellas de la NBA en la temporada 2025–26, y encabezando la lista fue Oklahoma City Thunder centro Chet Holmgren.

Es una elección audaz pero lógica, considerando la posición única que Holmgren se encuentra al ingresar a su tercera temporada completa.

Ya es un NBA campeón. Ya ha demostrado que puede ser un ancla defensiva. Ahora, con la responsabilidad adicional en la ofensiva de la ciudad de Oklahoma, finalmente puede golpear su boleto a Indianápolis como All-Star.

Desde novato duradero hasta el segundo año acortado

El arco de carrera de Holmgren ha sido todo menos común.

Después de perderse su verdadera temporada de novato con una lesión en el pie, el hombre grande de 7 pies 1 jugó los 82 juegos en 2023–24, promediando 16.5 puntos, 7.9 rebotes y 2.3 bloqueos mientras disparaba 53 por ciento desde el campo y 37 por ciento desde profundidad.

Sus 2.3 bloqueos por juego ocuparon el quinto lugar en la liga, un número que ayudó a asegurar su reputación como uno de los protectores RIM más prometedores de la NBA.

Pero 2024–25 contó una historia diferente. Holmgren apareció en solo 32 juegos durante la carrera del campeonato de Thunder, luchando contra lesiones y disponibilidad inconsistente.

Jugó los 23 juegos en la postemporada y contribuyó con 15.2 puntos, 8.7 rebotes y casi dos bloqueos por juego.

Aún así, la eficiencia demostró ser un problema, ya que disparó solo un 46.2 por ciento desde el campo y un 29.7 por ciento de tres, un recordatorio de que su juego ofensivo sigue siendo un trabajo en progreso.

Oportunidad en Oklahoma City

El momento no podría ser mejor para una ruptura.

Con el alero All-Star Jalen Williams marginado para comenzar la temporada después desgarrando un ligamento en su muñeca derechaSe espera que Holmgren se deslice en el segundo papel de puntuación del Thunder detrás de Shai Gilgous-Alexander.

Ese cambio solo podría cambiar sus promedios de un joven contribuyente prometedor a All-Star Lock.

Grant Hughes de Bleacher Report señaló que la mezcla de protección de borde de Holmgren, disparos estacionados y una creciente confianza ofensiva está hecha a medida para este momento.

Si empuja su promedio de puntuación al norte de 20 puntos por juego mientras mantiene su impacto defensivo, su currículum de estrellas será imposible de ignorar.

Números y atención nacional

Referencia de baloncesto 2025–26 PER-36 Proyecciones ya se lee como una boleta de estrellas: 20.2 puntos, 10 rebotes, casi 3 bloqueos por juego, 52 por ciento desde el campo y 38 por ciento de tres.

En el papel, esa es una máquina doble doble con eficiencia de bloqueo de disparos de élite: un paquete de votantes rara vez dejan.

Agregue el centro de atención. Oklahoma City está programada para 34 juegos televisados ​​a nivel nacional esta temporada, empatado en el máximo NBA. Los votantes, los fanáticos, los medios de comunicación y los entrenadores, verán el crecimiento de Holmgren de cerca.

Las narrativas son importantes en las campañas de las estrellas, y jugar para los campeones defensores con Shai Gilgeous-Alexander A su lado le da a Holmgren el tipo de exposición que disfrutan pocos jóvenes grandes.

La competencia en el oeste

Por supuesto, la cancha delantera de la Conferencia Oeste no es un punto de aterrizaje suave. Nikola Jokić, Anthony Davis, Alperen şengün y Domantas Sabonis son nombres perenne en la boleta.

Holmgren necesitará no solo publicar grandes números, sino también mantener la consistencia defensiva que ya lo convierte en un candidato totalmente defensivo.

Aún así, las estrellas pueden estar alineadas. El papel ampliado de Holmgren, combinado con el perfil ganador de OKC y la plataforma nacional, le da un caso tan fuerte como cualquier jugador joven en la liga.

Si las proyecciones se hacen realidad y Holmgren agrega una línea confiable de 20 y 10 con la defensa Elite, su debut en el Juego de Estrellas en febrero puede parecer menos una sorpresa y más como una inevitabilidad.