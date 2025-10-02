‘Chess’ está protagonizada por Lea Michele, Aaron Tveit en Reviving a Broadway Flop

Si has escuchado algo sobre el musical de los 80 «Ajedrez«Probablemente sea esta: canciones pegadizas, historia sin sentido.

Cuando me planteo tanto para Lea Michele, Aaron tveit y Nicholas Christopherlas estrellas de la próxima Broadway Revival, Michele Deadpans, «¿Qué haces? significar? Nunca Escuché eso «. El trío, que se encuentra durante su almuerzo durante los ensayos, comienza a reír.

Claramente, saben que el desafío por delante como una nueva versión del «Ajedrez» se abre este mes en el Teatro Imperial de Nueva York. En pocas palabras, «ajedrez», producido por primera vez en los Estados Unidos en 1988, no funcionó en Broadway. Por lo tanto, volver a montar el programa, a pesar de que se ha convertido en un favorito de culto, es arriesgado en un momento en que la taquilla está en gran medida impulsada por musicales de larga data de marca grande como «Wicked» y «Mamma Mia!» Pero los productores depositan en el popular actuación popular: la estrella de «Glee» Michele recientemente revitalizó el renacimiento de «Funny Girl» de 2022, Tveit fue un ganador de Tony de «Moulin Rouge!» Y Christopher ha sido una estrella en ascenso en producciones como «Hamilton» y «Sweeney Todd», y un libro dramáticamente diferente para redimir el musical por su renacimiento de Broadway.

«Con ‘ajedrez'», dice Christopher, «siempre fue como, ‘la música es tan grande que solo tienen que hacer la historia».

Michele ofrece, «Partido».

«Sí», continúa. «Haga clic. Tratar de descubrir que el rompecabezas sonaba emocionante».

Para que no suene desalentador, los tres, que se unieron durante el verano mientras trabajan el espectáculo con el equipo creativo, no parecen preocupados. En una conversación, son seguros e irradiando la seriedad de teatro y el tipo teatro mientras se burlan el uno al otro y a ellos mismos. Es una dinámica que se exhibe instantáneamente a medida que comienzan a hablar sobre sus procesos para dominar el nuevo material.

«Bueno, no puedo leer, así que estos tipos me ayudan con eso», se rompe Michele. (Se refiere a un rumor de Internet de que es analfabeta).

Tveit se apresura a defender a su protagonista. «Bueno, claramente puedes leer», dice antes de detallar un truco de memorización que él obtuvo de ella. «Miré, y ella tenía un bloc de notas con un montón de letras mayúsculas. Básicamente si tiene tres oraciones para aprender, escribe la primera letra de cada palabra. Comencé a hacerlo y aprendí mis líneas en la mitad del tiempo».

«Sí! Estoy enseñando Aaron para leer «, dice, enunciando el efecto cómico.» En realidad, no sé si esto va a ayudar o dañar la causa «.

El programa de conjuntos de la Guerra Fría, con música de Benny Andersson de ABBA y Björn Ulvaeus, gira en torno a un torneo de ajedrez entre dos abuelas, un estadounidense (Tveit) y el otro soviético (Christopher), mientras luchan contra una mujer (Michele) que maneja uno y se enamora del otro. «Chess» comenzó como un álbum conceptual (con letras de Ulvaeus y Tim Rice de la fama de «Evita») y se inclinó por el aclamado en el West End en 1986. Una versión reinventada, reescritada por Richard Nelson, estrenó en Broadway en 1988 y cerró después de dos meses después de una recepción helada.

Esta iteración de «Chess» está dirigida por el ganador de Tony Michael Mayer, quien trabajó con Michele en «Spring Awakening» y «Funny Girl», y tiene un nuevo libro del creador de «Dopesick» Danny Strong. Mayer y Strong colaboraron estrechamente antes de los ensayos con los tres clientes potenciales.

«Michael y Danny han estado trabajando en esto durante años», dice Tveit. «Podrían haber dicho fácilmente: ‘Esto es lo que vas a hacer’, y habríamos respetado eso. En cambio, dijeron: ‘¿Qué piensas?'»

Los tres están inspirados por «Merrily We Roll» de Stephen Sondheim, otro fracaso notorio que recientemente encontró redención con su producción de 2023 ganadora de Tony. Y el giro de Michele en «Funny Girl», reemplazando a Beanie Feldstein como Fanny Brice en el primer avivamiento desde que Barbra Streisand originó el papel en 1964, les dio más confianza sobre tener éxito a pesar de las probabilidades.

«En mi primer ensayo con Michael, lo senté y dije: ‘Si voy a hacer esto, necesito hacerlo a mi manera’. Y canté ‘Soy la mejor estrella’ y salté, subí y salté por todas partes «, dice Michele. «La confianza entre un actor y un director puede crear algo especial, y eso es similar a lo que tenemos aquí».

Michele sugiere que la versión inicial de Broadway de «Ajedrez» se adelantó a su tiempo. Cuando se abrió justo antes de la caída del Muro de Berlín, dice, el público buscaba historias sobre la unidad, no la división. “Tanto estaba cambiando políticamente y [there was hope] El mundo estaba llegando a un lugar de paz «.

Ahora, agrega Tveit, el musical se siente más en la nariz en medio del clima político frenario actual. «La obra es aproximadamente un momento en que la gente estaba preocupada de que las dos superpotencias en el mundo comenzaran una tercera guerra mundial y se soltaran las armas nucleares entre sí», dice. «Es triste decir que podríamos estar más cerca de eso ahora que entonces».

El público será atraído por ABBA Bangers, pero Tveit no cree que se pierdan la gravedad del programa. «La gente viene a escuchar grandes canciones pop y rock y, en cambio, tendrá que pensar en lo que está sucediendo en el mundo».

Si eso suena poco atractivo, las tres estrellas quieren asegurar a todos que «ajedrez», con sus enérgicas baladas y drama desordenado, no es una noche sombría en el teatro.

«Se cree que el ‘ajedrez’ es muy serio», dice Christopher. «Pero la salsa secreta es que es muy divertido».