Cheryl Hines critica a los presentadores de ‘The View’ por criticar a RFK Jr.

Cheryl Hines apareció como invitado en “La vista” Martes, donde los coanfitriones le hicieron varias preguntas sobre su esposo, Robert F. Kennedy Jr.y su papel como Secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos.

“Cuando conocí a Bobby, él vivía en Nueva York, yo vivía en Los Ángeles y yo acababa de estar en una especie de burbuja de entretenimiento”, dijo Hines, quien estaba en el programa de entrevistas para promocionar su nuevo libro de memorias “Unscripted”. «Y luego lo conocí, y es un abogado ambiental, y es fascinante, interesante, inteligente y divertido, y completamente diferente a cualquier persona que haya conocido en mi vida».

“Eso es seguro”, respondió Joy Behar al último comentario de Hines sobre Kennedy.

Después de la broma de Behar, el actor de “Curb Your Enthusiasm” abordó las críticas pasadas de los copresentadores hacia su esposo, incluidas sus repetidas preocupaciones sobre sus calificaciones para el puesto de Secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos.

“Las conozco, señoras, sé que les encanta hablar de él”, dijo Hines.

El copresentador Sunny Hostin luego presionó a Hines sobre la campaña presidencial de Kennedy y su eventual decisión de respaldar al ahora presidente Donald Trump, a pesar de sus enfrentamientos anteriores en la campaña electoral.

“Por cierto, eso sucede todo el tiempo en una campaña política”, dijo Hines. Luego respondió a la pregunta de Hostin sobre si le había expresado alguna preocupación a su esposo con respecto a su apoyo a Trump.

«Siempre comparto todas mis preocupaciones con mi marido. No he sido una persona política. No he publicado nada en las redes sociales más que salir a votar. Nunca le dije a la gente por quién deberían votar», dijo Hines. «Con Bobby, fue una decisión muy difícil de tomar con el presidente Trump. Fue un año y medio loco con Bobby postulándose».

Hines agregó: «Fue complicado, porque es un gran cambio político. Él comienza como demócrata. Cuando me registré para votar por primera vez, me registré como independiente, a través de los años, cambié a demócrata, ahora he vuelto a ser independiente. Entonces, para Bobby, en el transcurso de un año y medio, dos años, pasar de ser demócrata a trabajar ahora con el presidente Trump, es un salto largo, es un salto».

Behar volvió a la conversación al mencionar cómo Kennedy y Trump están «sembrando dudas sobre la eficacia de la vacuna, lo que pone muy nerviosos a los estadounidenses. Así que ese es el problema que estamos teniendo».

«Entonces mi pregunta es: ¿podemos hacerlo mejor? Sí, las vacunas son importantes y una parte importante de nuestra atención médica», dijo Hines. «¿Podemos hacerlo mejor? ¿Podemos hacerlos más seguros? ¿Podemos escuchar a los padres que dicen que mi hijo recibió la vacuna, cambió y dejó de alcanzar los marcadores, dejó de desarrollarse como se estaba desarrollando?»

Whoopi Goldberg luego expresó su preocupación sobre las calificaciones de Kennedy para dirigir una agencia gubernamental en temas de salud, diciendo en “The View”: “Quiero decir, ¿sabes que él no es médico ni profesional? Y muchas veces, cuando habla, no lo hace con la mejor información”.

Goldberg añadió: «Y algunas de las cosas que sugirió nos las quitan de las manos a mi médico y a mí o a mi obstetra y ginecólogo. Y me pregunto, ¿te da que pensar?».

Hines afirmó que “el 90 por ciento de las secretarias del HHS no han sido médicos”, aunque no especificó la fuente de esa información.

«Pero tienen experiencia científica», argumentó Hostin.

En respuesta, Hines señaló que «una de las secretarias de Obama era economista».

“El problema, respetuosamente, es que su esposo es el jefe del Departamento de Salud y Servicios Humanos menos calificado que hemos tenido en la historia”, le dijo Hostin a Hines. «Creo que eso es muy peligroso».

“¿Menos calificado que un economista?”, respondió Hines.

Hostin luego afirmó que RFK Jr. ha “difundido mucha desinformación, mucho caos, mucha confusión”. Cuando Hines comenzó a responder, Hostin lo interrumpió y señaló: «Está conectando las circuncisiones con el autismo», lo que provocó que Hines respondiera: «¿Puedo? ¿Puedo terminar?».

“Cuando la gente, Fauci, decía que cuando recibes la vacuna no puedes transmitir el COVID, esto detendrá el COVID, eso fue desinformación”, afirmó Hines. Alyssa Farah Griffin, que trabajó bajo la administración Trump durante la pandemia, respondió: «También estábamos aprendiendo sobre ello, era un virus nuevo que nunca habíamos encontrado antes. Porque ahora los médicos lo reconocerán».

Después de algunos intercambios más tensos entre Hines y los coanfitriones de “The View”, Behar concluyó la entrevista haciendo una última pregunta sobre Kennedy: “¿Tiene o no un gusano cerebral?” (Kennedy admitió en el pasado que los médicos encontraron un gusano cerebral en su cuerpo).

«Se comió sólo un poquito de su cerebro y murió, ¡así que no te preocupes!» Hines bromeó.

Después de la entrevista de Hines, los copresentadores de “The View” abordaron el tono de la conversación.

«Queremos que la gente venga y dé sus puntos de vista, y tratamos de ser respetuosos con todos los que vienen aquí, y hacemos preguntas difíciles porque, de lo contrario, estaríamos especulando, por lo que podemos preguntar», dijo Goldberg.

«Deberíamos tener más republicanos en el programa, pero no quieren aparecer. Nos tienen miedo», dijo Behar, mientras Hostin añadió: «Creo que es importante que Robert F. Kennedy venga a este programa».

Mire un segmento de la entrevista de Hines en “The View” a continuación.