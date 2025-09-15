Cheryl Darmadi se convierte en una fugitiva internacional, Interpol lista para publicar Aviso Rojo

Yakarta, Viva – La División de Relaciones Internacionales de la Policía Nacional (Divhubinter) a través de NCB Interpol Indonesia presentó oficialmente un aviso rojo sospechar caso lavado de dinero (TPPU), Cheryl Darmadi, a la sede de Interpol en Lyon, Francia.

«Para IRN (Aviso de Red Interpol), Cheryl Darmadi lo ha presentado a la sede de Interpol», dijo el SES NCB Interpol Indonesia, general de brigada de la policía hasta Widyatmoko, cuando se confirma, el lunes de 1525 de septiembre de 1525.

Explicó Untung, en este momento, su partido todavía estaba esperando los resultados del análisis de Interpol Lyon. Si se publica el aviso rojo, la hija del pargo de corrupción del pargo Darmadi se convertirá oficialmente en un fugitivo internacional.

«Más tarde, la emisión del aviso rojo es la sede de Interpol que todos los miembros del país conocen», dijo.

Mientras tanto, el jefe del Centro de Información Legal (Kapuspenkum) Oficina del Fiscal GeneralAnang Supriatna, confirmó el paso. Dijo que la presentación de un aviso rojo contra Cheryl había sido presentado como el estado del sospechoso.

«Hemos presentado un aviso rojo a la persona en cuestión. Si continúa el aviso rojo al Interpol central en Lyon, el dominio de la NCB en Yakarta. La oficina del fiscal solo presenta una solicitud», dijo Anang.

Anteriormente informó, la oficina del Fiscal General incluía el nombre de Cheryl Darmadi, el hijo de Surya Darmadi condenada en la lista de búsqueda del pueblo (DPO) relacionado con el supuesto caso de lavado de dinero o TPPU con un delito penal de la corrupción en las actividades comerciales de PT Doma Palma Group.

«La persona interesada ha sido llamada tres veces como sospechosa y nunca ha estado presente», dijo el jefe del Centro de Información Legal de la oficina del Fiscal General, Anang Supriatna, a los periodistas en Yakarta, el sábado 9 de agosto de 2025.

Cheryl fue nombrada como sospechosa en el caso de TPPU con el cargo de Presidente Director de PT Asset Pacific y presidenta de la Fundación Darmex, basada en pruebas suficientes.

Además, se han determinado dos nuevos sospechosos corporativos en el caso, a saber, PT Monterado MAS (MRM) y PT Alfa Ledo (AL), como el desarrollo de evidencia y activos que han sido identificados por investigadores relacionados con TPPU.

Hace enfatizó que continuarían restaurando las pérdidas financieras estatales que alcanzaron Rp4.7 billones y la pérdida de la economía del país fue de Rp73.9 billones debido al caso de corrupción de Pt Deta Palma Group, una compañía propiedad de Surya Darmadi.