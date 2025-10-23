Cheryl Burke defiende a Carrie Ann Inaba en medio de las críticas de ‘Dancing With the Stars’

Cheryl Burke está regresando al salón de baile. El de siempre”Bailando con las estrellas”Pro, que salió al final de la temporada 31 después de competir en 26 temporadas, regresará como juez invitado durante el episodio de Halloween del 28 de octubre.

La dos veces ganadora de la bola de espejos ha expresado a lo largo de los años su amor por el programa; cuando se fue, admitió que realmente esperaba ser nombrada juez. Si bien eso no sucedió, está «muy emocionada» de regresar ahora en la temporada 34.

Sin embargo, ahora que el programa vuelve a ser un gran éxito, recuento de votaciones de dos semanas de la semana pasada alcanzó los 100 millones: los profesionales, las celebridades y los jueces también se han enfrentado a comentarios negativos en línea de espectadores muy ruidosos. «Cuando la gente te ataca por cosas que ni siquiera están bajo tu control, es difícil», dice. Variedad antes de su regreso al salón de baile.

A continuación, analiza las críticas del juez. Carrie Ann Inaba‘s anota, comparte consejos que tiene para los profesionales en medio del aumento de la charla en las redes sociales, da pistas sobre qué tipo de juez será cuando regrese al salón de baile y más.

No puedo creer que fue hace tres años. estábamos hablando de tu salida. ¿Cómo te sientes al regresar como juez invitado?

A veces parece que fue ayer, pero a veces parece que fue hace mucho tiempo desde que regresé. Es tan especial y será muy emotivo. Estoy muy emocionado de verlos a todos. Ha pasado tanto tiempo. Estoy emocionado de conocer a los nuevos bailarines y ver a la gente detrás de escena, gente que no se ve en cámara. Tengo mucha historia con este programa. Nunca fui a la universidad, pero si dejara mi casa para ir a una universidad o lo que sea, y no hubiera visto a mis padres durante algunos años, asumiría que es la misma reacción.

¿Cómo surgió? ¿Te comunicaste o te llamaron?

Creo que siempre supieron que yo quería hacerlo. Fue algo mutuo. Ellos se acercaron, obviamente, y partimos de ahí. Y nunca iba a decir que no, ellos lo saben.

Cheryl Burke en la temporada 31 de «Dancing With the Stars» ©Disney+/Cortesía Colección Everett

Expresaste tu decepción cuando no te invitaron a regresar al episodio tributo a Len Goodman. ¿Te sorprendió en absoluto que te invitaran a volver?

Sí y no. Fui parte de ese espectáculo durante casi 20 años. Hay una montaña rusa emocional que ocurre con cualquier relación a largo plazo. Pero creo que todos hemos seguido adelante. Eso sucedió hace un par de años y, al fin y al cabo, son mi familia. A veces las familias chocan, pero en su mayor parte, todos nos amamos.

Conoces mucho de los aspectos técnicos y específicos del baile de salón. ¿Planea ser estricto como juez?

Espero ser empoderador y alentador, pero por supuesto, seré constructivo. ¡Tengo 15 segundos para hablar! Esa será la parte más difícil para mí. En última instancia, quiero ayudar a estas personas. Sí, los felicitaremos si hicieron un gran trabajo. Pero creo que realmente quiero entrar en el aspecto técnico de las cosas, independientemente del tema. Busco autenticidad entre las dos personas que bailan entre sí, autenticidad al estilo de baile que les fue asignado.

Hay muchos fanáticos ruidosos en las redes sociales hablando sobre la puntuación y los comentarios de los jueces. ¿Qué opinas sobre eso?

No me sorprende. Creo que es genial, aparte del acoso. Eso es lo realmente difícil, especialmente si todavía eres parte del programa, no verlo. Obviamente, usted quiere comentarios y, con suerte, un comentario positivo aquí y allá. Pero cuando la gente te ataca por cosas que ni siquiera están bajo tu control, es difícil.

Iba a mencionar eso la semana pasada, Jan Ravnik, que está haciendo su primera temporada, inmediatamente puso los ojos en blanco cuando le pregunté sobre el aspecto de las redes sociales y habló de cuánto odio y negatividad hay ahora mismo. ¿Qué consejo darías, especialmente a los profesionales, sobre cómo afrontar esto?

Recuerdo que en 2006, mi mamá me enviaba los foros de mensajes. ¡Eran realmente malos! Yo estaba como: «Mamá, deja de hacer eso. No quiero verlo». Pero es difícil no hacerlo [look]especialmente cuando estás en un punto tan vulnerable. ¡Jan nunca había actuado en el programa antes! Tienes que tener un gran autocontrol para no desplazarte y no buscar personas que comenten sobre ti. Es algo imposible. Creo que hay que tomárselo con cautela. También tienes que salir de ahí por un segundo. En general, concéntrate sólo en ti, porque eso es todo lo que puedes hacer. Está haciendo un gran trabajo. No es fácil entrar en un espectáculo que es una máquina bien engrasada. Ha hecho un trabajo increíble, considerando que se metió en algo como esto. Es enorme.

Andy Richter y Emma Slater disney

Andy Richter todavía está en la competencia, algo que sorprende a todos, incluido él. Es muy adorable, pero obviamente su baile no está al nivel de otras celebridades. Esta semana recibió tres 7. ¿Qué opinas de su trayectoria y de cómo ha sido puntuado?

Esto no es nada nuevo para el programa. Todo el mundo está tan sorprendido. Esto ha estado sucediendo. ¡Bienvenido! No me sorprende en absoluto. Este chico fácilmente podría llegar a la final. Por cierto, se mantiene auténtico con quien es. Y creo que no hay ningún secreto ahí. emma [Slater] es un gran socio. No sé si habría llegado lejos con otra persona, pero eso es un mérito para el director de casting y los showrunners. Conocen a los profesionales. La intención siempre es intentar apoyar a las personas. Nadie está preparando a nadie para que fracase.

Además de los equipos, los jueces también se han enfrentado a muchas críticas online esta temporada, especialmente Carrie Ann. ¿Cómo te sientes al respecto?

Estoy de acuerdo en que son duros con ella y con los dos hombres sentados allí. Y creo que ese siempre ha sido el caso, y ella ha hablado abiertamente de ello, de lo difícil que es para ella. Lo he experimentado, pero de otra manera; Hablo francamente sobre algo versus alguien que es un hombre, veo la diferencia. Pero no lo haces por la reacción externa. Al final del día, este es su trabajo, y ella lo está haciendo y lo está haciendo bien.

Tu podcast “Dancing With the Stars” terminó En diciembre pasado, pero en ese momento dijiste: “Esto no es un adiós, es un hasta luego”. ¿Planeas traerlo de vuelta?

No me parece. Creo que fue un capítulo, y fue un capítulo muy ocupado que ocupó todo mi tiempo. ¡Era más que un trabajo de tiempo completo!

Sé que muchos de los profesionales volverán a bailar para el espectáculo del 20 aniversario. ¿Serás parte de eso?

Lo más probable es que vuelva. No creo que vaya a actuar.

Esta entrevista ha sido editada y condensada.

“Dancing With the Stars” se transmite los martes a las 8 p.m. ET en ABC y Disney+, y se transmite al día siguiente en Hulu.