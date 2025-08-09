Cheryl Anak Surya Darmadi entró en el DPO del caso de lavado de dinero del embajador de Palma

Yakarta, Viva – Oficina del Fiscal General Entrando en el nombre Cheryl Darmadi, el hijo del convicto Surya Darmadi En la lista de búsqueda de personas (Dpo) relacionado con un caso de presuntos actos penales lavado de dinero o TPPU con un delito penal de las actividades comerciales de corrupción de PT Grupo de Palma de Doma.

«La persona interesada ha sido llamada tres veces como sospechosa y nunca ha estado presente», dijo el jefe del Centro de Información Legal de la oficina del Fiscal General, Anang Supriatna, a los periodistas en Yakarta, el sábado 9 de agosto de 2025.

Determinación de DPO Cheryl Darmadi basada en la orden de investigación del director de investigación del joven Fiscal General para el número de delitos especiales: Prin-16/F.2/Fd.2/12/2024 de fecha 31 de diciembre de 2024.

Se sabe que Cheryl Darmadi tiene varias direcciones, en Yakarta y Singapur.

Anteriormente, hace, había revelado la posición de Cheryl que ahora está en Singapur.

«Su posición está en Singapur continuamente. Nunca regresó a Yakarta o a Indonesia», dijo el Fiscal General Adjunto de Delitos Especiales (Jampidsus) Febrie Adriansyah en el edificio de oficinas del Fiscal General, Jakarta, el miércoles (1/8).

Se dice que los investigadores actualmente se centran en rastrear los activos de Cheryl Darmadi y varios activos que se originan en la corrupción cometida por PT Doma Palma Group, una compañía propiedad de Surya Darmadi.

Cheryl fue nombrada como sospechosa en el caso de TPPU con el cargo de Presidente Director de PT Asset Pacific y presidenta de la Fundación Darmex, basada en pruebas suficientes.

Además, se han determinado dos nuevos sospechosos corporativos en el caso, a saber, PT Monterado MAS (MRM) y PT Alfa Ledo (AL), como el desarrollo de evidencia y activos que han sido identificados por investigadores relacionados con TPPU.

Hace enfatizó que continuarían restaurando las pérdidas financieras estatales que alcanzaron Rp4.7 billones y la pérdida de la economía del país fue de Rp73.9 billones debido al caso de corrupción de Pt Deta Palma Group, una compañía propiedad de Surya Darmadi.